ثروت الخرباوي: جماعة الإخوان روجت لفكرة الجهاد زورا وأنشأت منظومة لصناعة الإرهاب

أكد المفكر والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية ثروت الخرباوي أن جماعة الإخوان روّجت، لفكرة أنها تمثل "رجال الجهاد"، معتبرًا أن هذا التصور تم تصديره إلى الرأي العام عبر خطاب وصفه بأنه غير صحيح.

وقال ثروت الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن الجماعة أنشأت، منظومة متكاملة لـ"صناعة الإرهاب"، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة اعتمدت على أفكار وآليات أسهمت في نشر التطرف والعنف.

تعكس هذا النهج

وتابع أن جماعة الإخوان تعاني، وفقًا لتقييمه، من "قدر كبير من الانحطاط الأخلاقي"، معتبرًا أن ممارساتها وسلوكها على مدار السنوات الماضية تعكس هذا النهج.