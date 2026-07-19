ثروت الخرباوي: تمويل الإخوان يأتي من مؤسسات وشركات دولية مع إسرائيليين

أكد المحامي وعضو مجلس الشيوخ ثروت الخرباوي، أن الإخوان تعمل على زرع عدم الثقة بين المواطن والحكومة، مشيرا إلى أن تمويل الإخوان يأتي من مؤسسات وشركات دولية مع إسرائيليين.

تابع المحامي وعضو مجلس الشيوخ ثروت الخرباوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج الساعة السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن منصات الإخوان تعتمد اصدار الشائعات وتطلق الاخبار المغلوطة وتحرف ما تقوله ومؤسسة الدولة.

وأشار المحامي وعضو مجلس الشيوخ ثروت الخرباوي، إلى أن ليس هناك خلاف حول المنهج ولكن الخلاف على المال داخل جماعة الإخوان حاليا.