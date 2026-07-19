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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

احذر من حرارة الجو وقت الذروة.. نصائح عاجلة للمواطنين

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

تشهد حالة الطقس اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بشكل يومي، خاصة مع التغيرات الجوية المستمرة وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يصاحبها من ظواهر تؤثر على الحياة اليومية وحركة المواطنين. 

وتواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية متابعة الأحوال الجوية وإصدار توقعاتها وتحذيراتها، لتوعية المواطنين بدرجات الحرارة والظواهر المتوقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.  

الأرصاد
الأرصاد

وكشفت منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو وقالت إن البلاد تتأثر بامتداد لمنخفض الهند الموسمي، المتعمق بشكل كبير ويعمل على زيادة نسبة الرطوبة بشكل كبير، بالإضافة إلى قلة حركة الرياح.

طقس اليوم
الأرصاد

ونوهت إلى أن الأيام القادمة ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة المتوقعة، لتصل إلى 41 درجة بسبب نسب الرطوبة، التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة من العام.

الحرارة تواصل الارتفاع.. والأرصاد تكشف الطقس لـ منتصف الأسبوع القادم
الأرصاد

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد نهارا طقس شديد الحرارة رطب على مناطق من السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

حالة البحر المتوسط

الحرارة
الأرصاد



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 26

العاصمة الجديدة 38 24

6 اكتوبر 38 24

بنهــــا 37 25

دمنهور 36 24

وادى النطرون 37 24

كفر الشيخ 34 25

بلطيم 34 25

المنصورة 37 24

الزقازيق 37 25

شبين الكوم 36 25

طنطا 36 24

دمياط 32 25

بورسعيد 33 26

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 25

العريش 36 24

رفح 35 24

رأس سدر 39 26

نخل 38 24

كاترين 33 20

الطور 38 26

طابا 37 24

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

الاسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 30 23

السلوم 34 22

سيوة 38 22

رأس غارب 37 27

سفاجا 37 28

مرسى علم 38 28

شلاتين 39 29

حلايب 36 29

أبو رماد 37 28

مرسى حميرة 39 28

أبرق 39 29

جبل علبة 37 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 39 24

بني سويف 39 24

المنيا 40 23

أسيوط 41 25

سوهاج 43 26

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

الوادى الجديد 43 26

أبوسمبل 43 26

كما رد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، على سؤال: "هل يؤثر الطقس الحار على ضغط الدم؟"، مؤكدًا أن ضغط الدم لا يرتفع في فصل الصيف بصورة كبيرة، بل يميل إلى الانخفاض، مشيرًا إلى أهمية تناول كميات كافية من المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والعرق الشديد.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن الشخص إذا كان مضطرًا للخروج في الطقس الحار، فعليه ارتداء غطاء للرأس، والحرص على شرب كميات كبيرة من المياه.

ولفت إلى أن ارتفاع ضغط الدم في الصيف قد يحدث نتيجة التعرض لضربة شمس، وفي هذه الحالة يجب التوجه إلى المستشفى للحصول على الإسعافات اللازمة والعلاج المناسب.

وأشار إلى أن أكثر الحالات التي تتعرض للطقس الحار تصاب بالدوخة والإغماء بسبب فقدان السوائل مع التعرق، وقلة شرب المياه.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة فصل الصيف الأحوال الجوية

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