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روبيو يؤكد على دعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو يؤكد على دعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي

روبيو و عون
روبيو و عون
محمود نوفل

التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن حيث ناقشا تنفيذ الإطار الثلاثي.
 

وفي بيان لها ؛ ذكرت الخارجية الأمريكية: الوزير روبيو جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم التنفيذ الناجح للإطار الثلاثي.

وأشارت الخارجية  الأمريكية إلى أن الوزير روبيو جدد التأكيد على دعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي.

كما أشاد الوزير روبيو  بجهود حكومة لبنان لاستعادة السيادة ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته.


وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية أشارت إلى أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وسيدة لبنان الاولى نعمت عون قد وصلا إلى قاعدة أندروز الجوية العسكرية في واشنطن في بداية زيارة رسمية إلى العاصمة الأميركية بدعوة من الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وكان في استقبال الرئيس عون والسيدة الاولى مدير المراسم في وزارة الخارجية الأمريكية وقائد القاعدة الجوية وسفيرة لبنان في الولايات المتحدة الاميركية ندى حماده معوض ورئيس بعثة لبنان لدى الامم المتحدة السفير احمد عرفة والملحق العسكري في السفارة اللبنانية العميد أوليفر حاكمة والقنصل وسام بطرس وأركان السفارة ومدير محطة الميدل ايست في واشنطن اديب القسيس.

وبعد استراحة قصيرة انتقل الرئيس عون والسيدة عون والوفد المرافق إلى مقر الاقامة حيث اجتمع مع السفيرة معوض وأركان السفارة الدبلوماسيين والإداريين واطلع منهم على مسار العمل وأوضاع الجالية اللبنانية وغيرها من المواضيع المتصلة بالزيارة الرئاسية.

أمريكا لبنان روبيو عون حزب الله

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