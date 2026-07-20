الكرة الذهبية للمونديال.. ميسي يتربع على عرش الجائزة وأساطير العالم يخلدون أسماءهم في سجل التاريخ

تظل جائزة الكرة الذهبية لبطولة كأس العالم واحدة من أرفع الجوائز الفردية في عالم كرة القدم كونها تُمنح للاعب الذي يترك البصمة الأكبر في أكبر محفل كروي على وجه الأرض بعدما ينجح في قيادة منتخب بلاده وتقديم مستويات استثنائية وسط نخبة نجوم اللعبة.

ولا ترتبط الجائزة بشكل مباشر بالتتويج بلقب كأس العالم إذ لا يشترط أن يكون الفائز لاعبًا من صفوف المنتخب المتوج بالبطولة بل تعتمد على الأداء الفردي والتأثير داخل الملعب طوال مشوار المنافسات.

ويتم اختيار صاحب الكرة الذهبية للمونديال عبر تصويت ممثلي وسائل الإعلام المعتمدين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وذلك من بين قائمة مختصرة يحددها فريق الدراسات الفنية التابع للاتحاد الدولي وفقًا لمعايير ترتبط بالمستوى الفني والقيادة والتأثير في نتائج المباريات.

جائزة لا تعرف حدود اللقب

على مدار تاريخ البطولة أثبتت الكرة الذهبية للمونديال أنها تكافئ الإبداع والتألق بعيدًا عن حسابات التتويج الجماعي حيث حصل عليها عدد من اللاعبين الذين لم يتمكنوا من رفع كأس العالم.

ومن أبرز الأمثلة الإيطالي سالفاتوري سكيلاتشي الذي توج بالجائزة في مونديال 1990 رغم احتلال منتخب بلاده المركز الثالث بعدما خطف الأنظار بأهدافه الحاسمة وتصدره قائمة هدافي البطولة.

كما حصل الأوروجوياني دييجو فورلان على الجائزة في كأس العالم 2010 رغم خروج منتخب بلاده من نصف النهائي واكتفائه بالمركز الرابع بعدما قدم أداءً استثنائيًا قاد به "السيليستي" إلى تحقيق أفضل إنجاز له منذ سنوات طويلة.

ظهور الجائزة في مونديال 1982

ظهرت جائزة الكرة الذهبية لكأس العالم بشكل رسمي خلال نسخة 1982 التي استضافتها إسبانيا ومنذ ذلك الحين أصبحت جزءًا ثابتًا من مراسم ختام البطولة لتمنح نجوم المونديال تقديرًا خاصًا على ما يقدمونه فوق أرض الملعب.

وخلال أكثر من أربعة عقود حملت قائمة الفائزين أسماء مجموعة من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم بداية من الإيطالي باولو روسي مرورًا بالأرجنتيني دييجو مارادونا والبرازيلي رونالدو نازاريو وصولًا إلى ليونيل ميسي الذي أصبح صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالجائزة.

ومن اللحظات التي لا تزال عالقة في ذاكرة الجماهير تتويج الحارس الألماني أوليفر كان بالكرة الذهبية في مونديال 2002 ليصبح الحارس الوحيد الذي ينال هذا التكريم في تاريخ البطولة بعدما قاد منتخب بلاده إلى المباراة النهائية بأداء دفاعي استثنائي.

ميسي.. ملك الكرة الذهبية في كأس العالم

انفرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بصدارة قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بالكرة الذهبية لكأس العالم بعدما حصل عليها مرتين في إنجاز لم يسبقه إليه أي لاعب آخر.

وجاءت الجائزة الأولى في مونديال البرازيل 2014 عندما حمل ميسي آمال المنتخب الأرجنتيني وقاده إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ 24 عامًا.

وخلال البطولة سجل قائد الأرجنتين أربعة أهداف في دور المجموعات وواصل تألقه في الأدوار الإقصائية ليقود منتخب بلاده إلى مواجهة ألمانيا في النهائي قبل أن يخسر "التانجو" اللقب بهدف نظيف سجله المنتخب الألماني في الوقت الإضافي.

ورغم ضياع الكأس اختار الاتحاد الدولي ميسي كأفضل لاعب في البطولة تقديرًا لدوره الكبير وتأثيره الواضح طوال المنافسات.

أما التتويج الثاني فجاء في مونديال قطر 2022 خلال واحدة من أعظم النسخ في مسيرة اللاعب بعدما قاد الأرجنتين إلى اللقب العالمي الغائب منذ 36 عامًا.

وسجل ميسي خلال البطولة سبعة أهداف وصنع ثلاثة أخرى وشارك في جميع دقائق مشوار منتخب بلاده ليصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في جميع أدوار نسخة واحدة بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

وتسلم ميسي الكرة الذهبية الثانية قبل لحظات من رفع كأس العالم ليجمع بين المجد الفردي والإنجاز الجماعي في ليلة تاريخية لا تنسى.

الأرجنتين الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية

على مستوى المنتخبات تتصدر الأرجنتين قائمة الأكثر حصولًا على جائزة الكرة الذهبية للمونديال برصيد أربع مرات.

وجاءت تتويجات الأرجنتين عبر ماريو كيمبس في مونديال 1978 ودييجو مارادونا في نسخة 1986 وليونيل ميسي في نسختي 2014 و2022.

وتأتي منتخبات إيطاليا والبرازيل في المركز التالي برصيد جائزتين لكل منهما حيث حصلت إيطاليا على الجائزة مع باولو روسي عام 1982 وسالفاتوري سكيلاتشي عام 1990 بينما توج بها البرازيليان روماريو عام 1994 ورونالدو عام 1998.

سجل الفائزين بالكرة الذهبية لكأس العالم

مونديال 1978: ماريو كيمبس – الأرجنتين

مونديال 1982: باولو روسي – إيطاليا

مونديال 1986: دييجو مارادونا – الأرجنتين

مونديال 1990: سالفاتوري سكيلاتشي – إيطاليا

مونديال 1994: روماريو – البرازيل

مونديال 1998: رونالدو نازاريو – البرازيل

مونديال 2002: أوليفر كان – ألمانيا

مونديال 2006: زين الدين زيدان – فرنسا

مونديال 2010: دييجو فورلان – أوروجواي

مونديال 2014: ليونيل ميسي – الأرجنتين

مونديال 2018: لوكا مودريتش – كرواتيا

مونديال 2022: ليونيل ميسي – الأرجنتين

مونديال 2026: رودري – إسبانيا