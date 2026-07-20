كوبارسي يحصد جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2026

توج المدافع الإسباني الشاب باو كوبارسي بجائزة أفضل لاعب شاب في بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، بعدما قدم مستويات مميزة طوال مشوار منتخب بلاده في البطولة، وأسهم بشكل مباشر في التتويج باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخ إسبانيا، عقب الفوز على منتخب الأرجنتين بهدف دون مقابل في المباراة النهائية.

وجاء اختيار كوبارسي لنيل الجائزة بعد الأداء الدفاعي اللافت الذي قدمه على مدار منافسات البطولة، حيث أثبت قدرته على التعامل مع أصعب المواجهات رغم صغر سنه، وظهر بثقة كبيرة أمام أبرز المهاجمين، ليؤكد أنه أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.

ولعب المدافع الإسباني دورًا رئيسيًا في المنظومة الدفاعية لمنتخب بلاده، بعدما نجح في قيادة الخط الخلفي بكفاءة عالية، وساهم في خروج المنتخب بشباك نظيفة خلال ست مباريات من أصل سبع خاضها في البطولة، وهو رقم يعكس قوة الدفاع الإسباني والانضباط التكتيكي الذي ظهر به الفريق طوال مشواره.

كما تميز كوبارسي بحسن التمركز، والقدرة على افتكاك الكرة، وبناء الهجمات من الخط الخلفي، إلى جانب هدوئه الكبير في التعامل مع الضغط، وهو ما منحه إشادة واسعة من الجماهير ووسائل الإعلام، التي اعتبرت أن مستواه تجاوز بكثير ما يتوقع من لاعب في مثل عمره.



وشكل المدافع الشاب أحد أهم عناصر نجاح المنتخب الإسباني، إذ كان حاضرًا بقوة في جميع المباريات الحاسمة، ونجح في الحد من خطورة المنافسين، ليمنح فريقه الصلابة الدفاعية التي كانت أحد أبرز أسباب التتويج باللقب العالمي.

ويعد هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة كوبارسي، الذي يواصل إثبات نفسه كأحد أبرز المدافعين الشباب في العالم، بعدما جمع بين الموهبة والانضباط والشخصية القوية داخل الملعب، ليحصد عن جدارة جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم ٢٠٢٦، ويؤكد أنه يمتلك مستقبلًا واعدًا مع المنتخب الإسباني خلال السنوات المقبلة.



