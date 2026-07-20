السر عند شركات المراهنات.. أحمد موسى: ميسي مش أحسن لاعب في العالم

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ميسي لم يكن أفضل لاعبي العالم، ولكن كان يحظى بدعم من الفيفا وشركات المراهنات، فهي التي تدعمه في الحصول على جوائز.

وقال موسى: «الدنيا كلها لازم تشكر مصر؛ عشان عرَّفنا العالم إزاي الأرجنتين بتسرق البطولات بمساعدة الفيفا، الأرجنتين لم تقدم أمس أمام إسبانيا أي شيء، وكل ما فعله لاعبو الأرجنتين هو الضرب والسحل بمساعدة الحكم".

وواصل موسى، خلال برنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”: “عدالة السماء تحققت أمس بفوز المنتخب الإسباني على الأرجنتين”، منوهاً بأن الجيل الحالي في الفريق الأرجنتيني مكروه من العالم.

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء، ويرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.