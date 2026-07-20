ترامب يشيد بنجاح كأس العالم : النسخة الأكثر أمانًا وروعة في التاريخ

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنجاح الذي حققته بطولة كأس العالم، معتبرًا أنها كانت "الأكثر أمانًا والأكثر روعة في التاريخ"، موجهًا الشكر إلى أجهزة إنفاذ القانون وجميع الجهات التي شاركت في تنظيم الحدث.

وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال، إن بطولة كأس العالم "حققت نجاحًا باهرًا"، مشيدًا بالدور الذي لعبته قوات الأمن، مؤكدًا أن احترام الجماهير لرجال إنفاذ القانون، إلى جانب "حبهم للوطن"، أسهم في خروج البطولة بهذا المستوى من النجاح والأمان.

كما وجه ترامب الشكر إلى جميع المشاركين في تنظيم البطولة، مع إشادة خاصة برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

ووصف ترامب إنفانتينو بأنه قدم إنجازًا استثنائيًا في تطوير بطولة كأس العالم، قائلاً إن "قلة من الأشخاص سيتمكنون من تحقيق ما أنجزه في الارتقاء بالبطولة إلى مستوى لم يكن أحد يتخيل الوصول إليه".

واختتم الرئيس الأمريكي رسالته بتوجيه التهنئة إلى جميع من ساهموا في إنجاح البطولة، مشيدًا بالجهود التي بذلت لتنظيم الحدث العالمي.

وكان منتخب إسبانيا قد توج أمس بلقب كأس العالم 2026 بعد فوزه على منتخب الأرجنتين بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية، ليضيف اللقب العالمي الثاني إلى خزائنه بعد تتويجه الأول في نسخة 2010 بجنوب أفريقيا.