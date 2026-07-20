يلاحظ كثير من الأشخاص وجود بقع سوداء أو بنية داكنة على رقائق الشيبسي، ما يدفعهم للتساؤل: هل هذه البقع تدل على فساد المنتج؟ وهل تناولها يشكل خطرًا على الصحة؟ إليك الحقيقة الكاملة.

كشفت خبيرة التغذية سكينة جمال من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن الأتي:

ما سبب ظهور البقع السوداء على الشيبسي؟

في معظم الحالات، لا تعني البقع السوداء أن الشيبسي فاسد، وإنما تنتج عن عوامل طبيعية، منها:

وجود كدمات أو خدوش في حبات البطاطس قبل التصنيع.

زيادة نسبة السكريات الطبيعية في البطاطس، ما يؤدي إلى اسمرارها أثناء القلي.

تعرض بعض أجزاء البطاطس لحرارة أعلى أثناء التصنيع، فتتحول إلى اللون البني الداكن أو الأسود.

هل البقع السوداء خطيرة؟

إذا كانت البقع ناتجة عن عملية القلي أو عن طبيعة حبة البطاطس، فهي لا تمثل خطرًا صحيًا في العادة، ويمكن تناولها دون مشكلة، طالما أن المنتج محفوظ بطريقة صحيحة ولم تنتهِ مدة صلاحيته.

متى يجب عدم تناول الشيبسي؟

هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة

يفضل التخلص من الشيبسي في الحالات التالية:

إذا كانت العبوة منتفخة أو مثقوبة.

عند وجود رائحة زنخة أو غير طبيعية.

إذا تغير الطعم بشكل واضح.

عند ظهور آثار عفن أو بقع خضراء أو علامات رطوبة داخل العبوة.

إذا انتهت مدة الصلاحية.

هل الشيبسي المحترق أفضل تجنبه؟

قد تحتوي الرقائق شديدة الاحتراق على مستويات أعلى من مادة الأكريلاميد، وهي مادة قد تتكون في الأطعمة النشوية عند طهيها أو قليها في درجات حرارة مرتفعة جدًا. لذلك، تنصح الجهات الصحية بعدم الإكثار من تناول الأطعمة المحترقة أو شديدة الاسمرار، ويفضل اختيار الرقائق ذات اللون الذهبي الفاتح.

كيف تتأكد من جودة الشيبسي؟

للتأكد من سلامة المنتج قبل تناوله: