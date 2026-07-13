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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل ما تشتري الشيبسي.. استشاري تغذية تكشف أضراره والبديل الصحي

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم
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الشيبسي والبطاطس المقلية الجاهزة من أكثر الوجبات الخفيفة انتشارًا بين الأطفال والكبار، إلا أن خبراء التغذية يحذرون من الإفراط في تناولها لما تحتويه من زيوت غير معلومة المصدر ومواد حافظة ومحسنات طعم قد تؤثر سلبًا على الصحة. 

بـ 5 نكهات مختلفة.. طريقة عمل الشيبسي في المنزل

وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفيات جامعة القاهرة، عن أبرز مخاطر هذه المنتجات، وقدمت مجموعة من النصائح للحفاظ على نظام غذائي صحي.

الشيبسي الجاهز.. لماذا يمثل خطرًا على الصحة؟

أكدت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشيبسي والبطاطس المقلية الجاهزة قد تحتوي على زيوت مجهولة المصدر، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد الحافظة ومحسنات النكهة، وهي مكونات قد تؤثر على صحة الجسم عند تناولها بشكل متكرر، خاصة لدى الأطفال.

وأوضحت أن المشكلة لا تكمن في البطاطس نفسها، وإنما في طريقة تصنيعها وإعدادها، إلى جانب الإضافات التي تدخل في إنتاجها بهدف تحسين المذاق وإطالة مدة الصلاحية.

إعداد البطاطس في المنزل هو الحل الأفضل

وأشارت استشاري التغذية إلى أن البطاطس تعد من الأغذية المفيدة إذا تم إعدادها بطريقة صحية، موضحة أن طهيها داخل المنزل باستخدام الفرن أو القلاية الهوائية مع كمية قليلة من الزيت يعد الخيار الأكثر أمانًا، لأنه يقلل من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية مقارنة بالقلي التقليدي.

وأضافت أن تحضير البطاطس في المنزل يمنح الأسرة القدرة على التحكم في نوعية الزيت المستخدم وتقليل الملح والإضافات الصناعية، بما يضمن الحصول على وجبة صحية وآمنة.

محسنات الطعم تزيد الإقبال على المنتجات المصنعة

ولفتت إلى أن العديد من الشركات تعتمد على استخدام محسنات الطعم والمواد الحافظة لإضفاء نكهات مختلفة وجذب المستهلكين، مؤكدة أن المستهلك لا يستطيع في كثير من الأحيان معرفة نوعية الزيوت أو المكونات المستخدمة في تصنيع هذه المنتجات.

وأوضحت أن الإفراط في تناول هذه الإضافات قد تكون له آثار صحية على المدى الطويل، خاصة مع الاعتماد عليها بشكل يومي ضمن النظام الغذائي.

السمنة والسكري أبرز المخاطر

وأكدت الدكتورة نهلة عبدالوهاب أن الإفراط في تناول الشيبسي والوجبات المصنعة يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، كما يزيد من فرص الإصابة بالسمنة، خاصة بين الأطفال، وهو ما ينعكس لاحقًا على ارتفاع معدلات الإصابة بالكوليسترول ومرض السكري من النوع الثاني في سن مبكرة.

وأضافت أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في معدلات السمنة بين الأطفال نتيجة الاعتماد على الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة، داعية إلى ترسيخ العادات الغذائية الصحية داخل الأسرة.

نصائح لتقليل أضرار الشيبسي والوجبات المصنعة

ونصحت استشاري التغذية بالحد من تناول الشيبسي والوجبات المصنعة، واستبدالها ببدائل صحية مثل البطاطس المشوية أو المعدة في القلاية الهوائية، مع الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه، والحرص على شرب كميات كافية من المياه، وتشجيع الأطفال على ممارسة النشاط البدني بانتظام، حفاظًا على صحتهم والوقاية من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية.

الشيبسي الشيبسي الجاهز اضرار الشبيسي لشيبسي والبطاطس المقلية

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