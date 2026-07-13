قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن شحاتة: مين ميحبش الخطيب؟ وزعلان من زملكاوي مجانيش فى مرضي
إيران: نسعى لآلية مشتركة مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز
حسن شحاتة ينتقد مرموش: مكنتش فاكر إنك أناني للدرجة دي.. ومتزعلش مني
البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الأثنين 13 يوليو
مقتل وإصابة 20 شخصا إثر اصطدام شاحنة نقل ثقيلة بمركبات غرب المكسيك
طوارئ وتوقف 3 محطات نووية عن العمل.. حرائق وموجة حر شديدة تضرب فرنسا
ميناء دمياط يحقق أعلى تداول في تاريخه.. وشعبة النقل: الطفرة تعكس نجاح خطط التطوير
تظلمات الدبلومات الفنية 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأنها الآن
إسماعيل عبد الغفار: منظومة التير خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتسهيل حركة التجارة
الجيش الروسي يستهدف الموانئ الأوكرانية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى
القبض على المتهم بقتل كلب بالمنوفية
قابيل وهابيل في أخميم.. القصة الكاملة لمقتل شاب على يد شقيقه بسبب خلافات مالية في سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري تغذية تحذر من الإفراط في الشيبسي والبروتين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حذرت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفيات جامعة القاهرة، من الإفراط في تناول الشيبسي والبطاطس المقلية الجاهزة، مؤكدة أن هذه المنتجات قد تحتوي على زيوت مجهولة المصدر، إلى جانب كميات كبيرة من المواد الحافظة ومحسنات الطعم، وهو ما قد يشكل خطرًا على الصحة، خاصة لدى الأطفال.

إعداد البطاطس في المنزل هو الخيار الأفضل

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البطاطس من الأطعمة المفضلة لدى الكبار والصغار، إلا أن طريقة إعدادها هي العامل الأساسي في تحديد قيمتها الغذائية، مشيرة إلى أن طهيها في المنزل باستخدام الفرن أو القلاية الهوائية مع كمية محدودة من الزيت يجعلها أكثر أمانًا ويحد من الأضرار الصحية الناتجة عن القلي التقليدي.

محسنات الطعم تزيد الإقبال على المنتجات المصنعة

وأضافت أن الشيبسي المصنع خارج المنزل يثير العديد من المخاوف، بسبب عدم وضوح نوعية الزيوت المستخدمة أو مكونات التوابل والمواد المضافة، لافتة إلى أن الشركات تعتمد في كثير من الأحيان على المواد الحافظة ومحسنات النكهة لإطالة مدة الصلاحية وتعزيز الإقبال على هذه المنتجات.

الإفراط في الوجبات المصنعة يزيد مخاطر السمنة والسكري

وأكدت استشاري التغذية أن الإفراط في تناول الشيبسي والوجبات المصنعة يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، كما يرفع احتمالات الإصابة بالسمنة لدى الأطفال، مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة بالسمنة وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري من النوع الثاني بين صغار السن، وهو ما يستدعي الاهتمام بتطبيق أنظمة غذائية صحية والحد من استهلاك الأطعمة المصنعة.

الشيبسي إعداد البطاطس في المنزل اضرار الشيبسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

حسام حسن

أجريت قسطرة وركبت 3 دعامات| حسام حسن يصدم الجميع على الهواء

سعر الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 وعيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يوليو 2026 وعيار 21 بالمصنعية

شقق الإيجار التمليكي2026

خلال شهر.. الشروط الجديدة لحجز شقق الإيجار 2026

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 أمام الجنيه في البنوك

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 أمام الجنيه في البنوك

إمام عاشور

3 أندية أوروبية تراقب إمام عاشور.. وعرض إنجليزي يصل إلى 5 ملايين إسترليني

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

سام نيل

وفاة الممثل النيوزيلندي "سام نيل" نجم "جوراسيك بارك".. ورئيس وزراء أستراليا ينعاه

فضل شاكر

محمد فضل شاكر يكشف حقيقة الظهور الأول لوالده بعد إخلاء سبيله

أحمد عبد الوهاب

أحمد عبد الوهاب: ورد على فل وياسمين محطة مهمة في مشواري.. خاص

بالصور

طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل المكرمل

طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..

دينا داش في أجواء رومانسية رفقة زوجها أمام البحر

دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد