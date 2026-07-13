استشاري تغذية تحذر من الإفراط في الشيبسي والبروتين

حذرت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفيات جامعة القاهرة، من الإفراط في تناول الشيبسي والبطاطس المقلية الجاهزة، مؤكدة أن هذه المنتجات قد تحتوي على زيوت مجهولة المصدر، إلى جانب كميات كبيرة من المواد الحافظة ومحسنات الطعم، وهو ما قد يشكل خطرًا على الصحة، خاصة لدى الأطفال.

إعداد البطاطس في المنزل هو الخيار الأفضل

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البطاطس من الأطعمة المفضلة لدى الكبار والصغار، إلا أن طريقة إعدادها هي العامل الأساسي في تحديد قيمتها الغذائية، مشيرة إلى أن طهيها في المنزل باستخدام الفرن أو القلاية الهوائية مع كمية محدودة من الزيت يجعلها أكثر أمانًا ويحد من الأضرار الصحية الناتجة عن القلي التقليدي.

محسنات الطعم تزيد الإقبال على المنتجات المصنعة

وأضافت أن الشيبسي المصنع خارج المنزل يثير العديد من المخاوف، بسبب عدم وضوح نوعية الزيوت المستخدمة أو مكونات التوابل والمواد المضافة، لافتة إلى أن الشركات تعتمد في كثير من الأحيان على المواد الحافظة ومحسنات النكهة لإطالة مدة الصلاحية وتعزيز الإقبال على هذه المنتجات.

الإفراط في الوجبات المصنعة يزيد مخاطر السمنة والسكري

وأكدت استشاري التغذية أن الإفراط في تناول الشيبسي والوجبات المصنعة يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، كما يرفع احتمالات الإصابة بالسمنة لدى الأطفال، مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة بالسمنة وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري من النوع الثاني بين صغار السن، وهو ما يستدعي الاهتمام بتطبيق أنظمة غذائية صحية والحد من استهلاك الأطعمة المصنعة.