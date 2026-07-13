تحذير عاجل من الإفراط في الشيبسي والوجبات المصنعة

حذرت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفيات جامعة القاهرة، من الإفراط في تناول الشيبسي والبطاطس المقلية الجاهزة، مؤكدة أن هذه المنتجات قد تحتوي على زيوت مجهولة المصدر وكميات كبيرة من المواد الحافظة ومحسنات الطعم، ما يجعلها تمثل خطرًا على الصحة، خاصة لدى الأطفال.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن البطاطس تُعد من الأطعمة المحببة للكبار والصغار، إلا أن طريقة إعدادها هي التي تحدد قيمتها الغذائية، موضحة أن إعداد البطاطس في المنزل باستخدام الفرن أو القلاية الهوائية مع كمية بسيطة من الزيت يمنحها مذاقًا جيدًا ويقلل من أضرار القلي التقليدي.

وأضافت أن الشيبسي المصنع خارج المنزل يثير العديد من المخاوف، نظرًا لعدم معرفة نوعية الزيوت المستخدمة أو مكونات التوابل والمواد المضافة، مشيرة إلى أن الشركات تعتمد في كثير من الأحيان على المواد الحافظة ومحسنات النكهة لإطالة مدة الصلاحية وزيادة الإقبال على المنتج.

وأكدت أن الإفراط في تناول هذه الأطعمة يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، كما يزيد من احتمالات الإصابة بالسمنة لدى الأطفال، وهو ما انعكس في السنوات الأخيرة على ارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة والكوليسترول المرتفع ومرض السكري من النوع الثاني بين صغار السن.