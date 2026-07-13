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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة الإسعاف : نقل 31600 طفل مبتسر خلال النصف الأول من 2026

هيئة الإسعاف
هيئة الإسعاف
عبدالصمد ماهر
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

​أعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، نجاح أسطول حضانات هيئة الإسعاف المصرية، البالغ قوامه 107 مركبة إسعافية، في نقل أكثر من 31600 طفل مبتسر خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة تقارب 4% عن ذات الفترة من العام الماضي، والتي تعد واحدة من أكثر الخدمات الإسعافية المتخصصة التي تقدمها هيئة الإسعاف المصرية للمواطنين، والتي تضم في كواليسها أكثر من 700 من الأطقم الإسعافية المدربة على أساليب النقل الآمن للأطفال المبتسرين، وطرق التعقيم، وتشغيل الحضانات، بالإضافة إلى العشرات من المهندسين، والصيادلة، وفرق الصيانة، والدعم اللوجستي، لتوفير أي نواقص من المستلزمات، ولإصلاح أي أعطال قد تصيب الحضانات؛ لدقة وحساسية طبيعة عملها.

في سياق استعراضه لأداء أسطول حضانات هيئة الإسعاف المصرية خلال النصف الأول من عام 2026، أكد الدكتور عمرو رشيد أن الهيئة أجرت استبيانًا شمل أكثر من 5800 أسرة مصرية تم نقل أطفالها بواسطة أسطول الحضانات المتنقل بهيئة الإسعاف، وفاقت نسبة الرضا حاجز 98%، في رسالة تعكس ما تجسده منظومة الحضانات المتنقلة لهيئة الإسعاف بوصفها صمام أمان للأسرة المصرية في لحظات غاية في الدقة لأطفالهم حديثي الولادة.

واستعرض الدكتور عمرو رشيد الوضع الصحي لأكثر من 3300 طفل مبتسر تم نقلهم بحضانات مزودة بأجهزة تنفس صناعي؛ لدقة وضعهم الصحي، وهو الأمر الذي يعد من أدق التدخلات الإسعافية التي تمثل تحديًا لأطقمنا الإسعافية، وتتطلب تجهيزات خاصة.

9500 طفل تم نقلهم بشكل مجاني بالكامل

وحول الأعباء المالية التي تتحملها أسر الأطفال، أوضح الدكتور عمرو رشيد أنه، بالرغم من التكلفة الباهظة لتلك الخدمة، فإن أكثر من 9500طفل تم نقلهم بشكل مجاني بالكامل، وباقي الخدمات جاءت مدعومة بنسبة قاربت85% من تكلفتها الحقيقية، وهو الأمر الذي يعكس جدية الدولة في رعاية أبنائها وصون حياتهم، دون أن تقف التكلفة عائقًا أمام تلقيهم الخدمات الصحية والإسعافية التي ترقى إلى المعدلات العالمية.

وحول دور مشروع "رعايات مصر"، الذي دشنه  الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، للتغلب على إشكالية توفير أسرة الرعايات والحضانات للأطفال المبتسرين، أكد الدكتور عمرو رشيد أن المنظومة أصبحت حلقة وصل فاعلة وقوية للربط بين المواطن متلقي الخدمة، والمستشفى، وهيئة الإسعاف المصرية، وفاعليتها في تسريع وتيرة توفير حضانات ملائمة لاستقبال الأطفال المبتسرين عبر خطها الساخن 137.

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