قافلة "زاد العزة" الـ233 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح

شرعت قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية (زاد العزة .. من مصر إلى غزة) الـ 233، اليوم الاثنين، في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم؛ تمهيدًا لإدخالها إلى القطاع، ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة، والتى يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني.

وقال مصدر مسئول في الهلال الأحمر المصري بأن الشاحنات، التي تضمها القافلة تحمل على متنها كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثة والتي تشمل المواد والسلال الغذائية والدقيق والخبز الطازج والبقوليات والأطعمة المحفوظة والأدوية ومستلزمات العناية الشخصية والخيام والملابس، والمواد البترولية. .. مشيرًا إلى أن الشاحنات تخضع للتفتيش من قبل سلطات الاحتلال قبل إدخالها إلى القطاع، وفقا لما جاء عبر الفضائية الأولى.