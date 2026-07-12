ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73 ألفا و223 شهيدا

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم / الأحد /، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73 ألفا و223 شهيدا، و173 ألفا و654 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية شهيدين و11 إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1100 شهيد، والإصابات إلى 3 آلاف و546 جريحا، فيما جرى انتشال 800 جثمان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.