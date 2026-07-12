أنا خاطب.. أحمد فتوح: أخطائي القديمة ما زالت تلاحقني

كشف أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، عن سبب استمرار الانتقادات التي يتعرض لها بشأن التزامه، مؤكدًا أن الأخطاء التي ارتكبها في الماضي ما زالت تؤثر على نظرة البعض إليه، كما فاجأ الإعلامية ياسمين عز بإعلانه أنه مخطوب بالفعل.

وخلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية MBC مصر، قالت ياسمين عز: "مش مجاملة، لكن دي حقيقة.. إنت مثال للالتزام، ومثال للاعب اللي بيؤدي بروح الفريق وبرجولة... ليه بعض الناس بتستنى لك أي حاجة على التكة، وتقول إنك مش ملتزم وبتسهر؟".

ورد فتوح قائلًا: "علشان المواقف اللي عملتها زمان لسه معلّمة مع الناس، وحتى لو اتصابت برضه الناس مش هتصدق"، في إشارة إلى أن صورته لدى البعض لا تزال مرتبطة بأزمات سابقة.

وخلال الحوار، سألته ياسمين عز عن موعد زواجه قائلة: "مش هتتجوز قريب بقى، علشان لما تخلص الماتش تكلم مراتك زي باقي اللاعيبة؟ اخطب حتى".

ليفاجئها فتوح بالرد: "ما أنا خاطب".

لتعلق ياسمين عز قائلة: "من السنة اللي فاتت وأنا بقولك حاول تتجوز"، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا بين متابعي البرنامج.

تكريم تاريخي للفراعنة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، أمس السبت، بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

ومنح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري كأس الجدارة ووسام الرياضة من الطبقة الأولى، تقديرًا لما قدموه من أداء مميز، بعدما نجح المنتخب في التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وودع منتخب مصر منافسات البطولة من دور الـ16 بعد خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة قوية أقيمت على ملعب «مرسيدس بنز» بمدينة أتلانتا الأمريكية، ليختتم الفراعنة مشوارًا تاريخيًا نال إشادة واسعة.