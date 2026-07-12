فتوح: أتمنى وجود لاعب مثل زيكو في الزمالك.. ولا فرق بين ميسي وأي لاعب

أكد أحمد فتوح، لاعب الزمالك ومنتخب مصر، أنه يتمنى انضمام مصطفى زيكو إلى صفوف القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه لا يشعر بالرهبة من مواجهة أي لاعب مهما كان اسمه، حتى لو كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وخلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية MBC مصر، قال فتوح، ردًا على سؤال حول إمكانية تعاقد الزمالك مع مصطفى زيكو: “هوافق طبعًا، أتمنى فرقتي يكون فيها لاعب زي زيكو.”

وعن احتمالية مواجهة ليونيل ميسي، أوضح فتوح: "لو واجهت ميسي؛ كنت هتعامل مع المباراة بشكل طبيعي دون التفكير في أي سيناريو مسبق، وبالنسبة لي لا يوجد فرق بين مواجهة لاعب كبير أو صغير، ولا أشعر بالرهبة من أي منافس، وكانت ستكون مباراة مثل أي مباراة أخرى".

ويأتي حديث فتوح؛ بعد مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، التي حقق خلالها الفراعنة إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

الرئيس السيسي يستقبل لاعبي منتخب مصر

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، أمس السبت، بمدينة العلمين، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في كأس العالم 2026.

ومنح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري كأس الجدارة ووسام الرياضة من الطبقة الأولى، تقديرًا لما قدموه من أداء مميز، بعد نجاحهم في بلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخ المنتخب.