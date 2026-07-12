حفيظ دراجي: الحكام تخاف من ميسي.. وطرده أمام الجزائر كان مستحقًا

أثار المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي جدلًا واسعًا بعد حديثه عن القرارات التحكيمية المرتبطة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أن الحكام يتعاملون معه بحذر شديد داخل الملعب.

وقال دراجي فى تصريحات إذاعية، إن الحكام يخافون من ميسي"، موضحًا أن أي حكم يتخذ قرارًا مؤثرًا ضده قد يدفع ثمنه على مستوى مستقبله التحكيمي، مضيفًا: "لو حكم أخطأ أمام ميسي ممكن تكون دي نهايته".

وتطرق المعلق الجزائري إلى اللقطة المثيرة للجدل في مباراة الجزائر والأرجنتين بكأس العالم 2026، مؤكدًا أن ميسي كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء، إلا أن غرفة تقنية الفيديو (VAR) لم تستدعِ حكم الساحة لمراجعة اللعبة.

وأضاف دراجي: "اللي في غرفة الـVAR يقولك: لا.. مش ميسي.. كله إلا ميسي"، في إشارة إلى ما اعتبره مجاملة تحكيمية للنجم الأرجنتيني.

وكانت مباراة الجزائر والأرجنتين قد شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا، خاصة بعد تدخل ميسي على قائد المنتخب الجزائري عيسى ماندي، وهي اللقطة التي طالب كثيرون باحتساب بطاقة حمراء خلالها، قبل أن يتقدم الاتحاد الجزائري باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن عدد من القرارات التحكيمية في اللقاء.