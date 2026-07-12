قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي، ومحمد مرتضى مرام، وأحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمة بإنهاء حياة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ عروس بورسعيد، إلى جلسة يوم 9 أغسطس 2026 للمرافعة.

تأجيل قضية عروس بورسعيد لشهر أغسطس للمرافعة

واستمعت هيئة محكمة جنايات بورسعيد إلى عدد من شهود الإثبات، من بينهم "صابرين" والدة المجني عليها، ووالدها وخطيبها "محمود"، وليلى هيثم الشهيرة بـ"شهد" ابنة أخو خطيب عروس بورسعيد، وآخرين ممن وردت أسماؤهم بأوراق القضية.

وتعود أحداث القضية إلى فبراير 2026، عندما لقيت فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ عروس بورسعيد، مصرعها داخل منزل أسرة خطيبها أثناء تواجدها برفقة أسرتها لتناول الإفطار، وأقرت المتهمة خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، موضحة أن خلافًا حول شقة سكنية تطور إلى مشادة انتهت بإنهاء حياة المجني عليها، قبل أن تنفي ارتكاب الواقعة أمام محكمة جنايات بورسعيد.