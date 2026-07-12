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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

والدة خطيب عروس بورسعيد تفجر مفاجأة أمام المحكمة

والدة خطيب عروس بورسعيد تفجر مفاجأة أمام المحكمة
والدة خطيب عروس بورسعيد تفجر مفاجأة أمام المحكمة
محمد الغزاوى
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فجرت عايدة محمد إسماعيل، والدة محمود خطيب عروس بورسعيد، مفاجأة، اليوم الأحد، بأقوالها أمام محكمة جنايات بورسعيد، خلال جلسة محاكمة دعاء ناصر محمود مهران، المتهمة بإنهاء حياة المجني عليها فاطمة خليل المعروفة إعلاميا باسم عروس بورسعيد، وذلك بتأكيدها عودة المجني عليها وابنة ابنها "شهد" من الخارج معًا بخلاف ما أدلت به "شهد" وخطيب عروس بورسعيد أمام جهات التحقيق أن شهد عادت بمفردها.

والدة خطيب عروس بورسعيد تفجر مفاجأة أمام المحكمة

وأكدت في أقوالها، على أن "فاطمة" عروس بورسعيد حضرت هي وأمها للإفطار عندهم في رمضان بحضور أولادها: محمود وعبدالله والسيد وحمادة وابنتها نجلاء وابنة بنتها ليلى هيثم الشهيرة بـ"شهد" ووالدة فاطمة وتدعى "صابرين"، مضيفة:"لا توجد خلافات ولكن دار حوار قبل رمضان على موضوع الشقة الذي سيتزوج بها محمود وفاطمة وأخبرت دعاء أنهم سيتزوجوا معها في نفس شقتها، وبعد الإفطار كنا كلنا جالسين مع بعض وسهرنا للسحور حيث ذهب محمود وفاطمة على الموتسيكل لإحضار السحور".

وأضافت: "نمت بعد السحور وظلت فاطمة ووالدتها و"شهد" ولا اعرف من أيضا جلس معهم، ولا اعرف إن كانت دعاء المتهمة جلست معهم أم لا، واستيقظت مبكرا ولم أجد أحد مستيقظا روحت صحيت عبد الله ليذهب لشغله ثم ذهب لمنزل أولادي المجاور فكانت فاطمة ووالدتها و"شهد" مستيقظين وجالسين على السرير يضحكوا و"شهد" طلبت من فاطمة الخروج للمشي في الأرض بمحيط المنزل وخرجوا للمشي حوالي 5 دقائق وعادوا سويا ورأيتهم وصلوا لدرجات السلم، ثم دخلت للمنزل لإحضار الإفطار مع والدة فاطمة ومشوفتش فاطمة وليلى ذهبوا أين بعد ذلك".

وأشارت إلى أن دعاء لم تنزل من أعلى حتى عودة فاطمة و"شهد" من الخروج، ثم نزلت حوالي الساعة 9.30 تسألها على "جردل" لغسيل ملابس أولادها، وذهبت "دعاء" لإحضار الجردل وظلت تغسل ملابس أولادها في الخارج أمام المنزل، ثم عادت "شهد" للجلوس معهم، وبسؤال والدة فاطمة عن ابنتها قالت لها "شهد" أنها دخلت للنوم.

وتابعت:"ثم حضر شخص نادى على محمود ابني للعمل معه وأم فاطمة هي من أيقظته ثم ذهبت لإيقاظ ابنتها وجدت مخدة على السرير متغطى ببطانية بدلا من بنتها فجلست تنادي على ابنتها وبحثنا عنها في كل مكان وعندما صعدنا بأعلى لقينا فاطمة ميتة وفي يدها الشمال مرآه وتليفون وشعرها منكوش وملقاة على ظهرها نصها على الأرض ونصها على المخدة".

وأكدت على أن الشقة محل الجريمة لم يكن ينام فيها أحد لكن الأطفال كانوا يصعدون أحيانا للجلوس فيها فهي على الطوب الأحمر وليس بها أي تجهيزات، وكانت تربي فيها القطط.


وقالت:"ظللنا نبكي جميعا، وأمها لم تبكي عليها مثلما بكيت أنا، واتصلنا بالشرطة التي حضرت وذهبنا إلى القسم ولا أعلم ماذا حدث بعد ذلك".


وكانت هيئة محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي، ومحمد مرتضى مرام، وأحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، قد قررت خلال الجلسة الماضية استدعاء عدد من شهود الإثبات، من بينهم والدة المجني عليها ووالدها وخطيبها، بالإضافة إلى الشاهدة "شهد" وآخرين ممن وردت أسماؤهم بأوراق القضية.

وتعود أحداث القضية إلى فبراير 2026، عندما لقيت فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، مصرعها داخل منزل أسرة خطيبها أثناء تواجدها برفقة أسرتها لتناول الإفطار، في واقعة أثارت حالة واسعة من الحزن والجدل داخل محافظة بورسعيد.
وبحسب أوراق القضية، أقرت المتهمة خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أن خلافًا حول شقة سكنية تطور إلى مشادة انتهت بإنهاء حياة المجني عليها، فيما تواصل محكمة جنايات بورسعيد نظر القضية واستكمال سماع أقوال شهود الإثبات.

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