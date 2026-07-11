محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير و رفع كفاءة 30 عمارة بمنطقة فاطمة الزهراء

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة "فاطمة الزهراء" بنطاق حي الضواحي، حيث رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات

وخلال تفقده منطقة "فاطمة الزهراء"، تابع محافظ بورسعيد معدلات تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة 30 عمارة سكنية بالمنطقة، مؤكدا أن الأعمال وصلت إلى 90٪ من نسب التنفيذ،، حيث تشمل أعمال تطوير الواجهات الداخلية والخارجية، ورفع كفاءة السلالم، وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، ونوازل العمارات، إلى جانب أعمال الرصف وتحسين كفاءة الشوارع المحيطة، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وحضارية لأهالي المنطقة

محافظ بورسعيد: انتهاء 90٪ من أعمال التطوير الجارية بالمنطقة

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة في تنفيذ مختلف الأعمال، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية وشبكات المرافق، مؤكداً استمرار المتابعة الميدانية لضمان تحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير والتجميل الجارية تأتي ضمن خطة متكاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري لأحياء المحافظة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، لافتا إلى أهمية الحفاظ على ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية في كافة القطاعات.