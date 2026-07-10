إزالة مخالفة في المهد بقرية الرضوان على مساحة 100 متر بجنوب بورسعيد.. صور

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب فى محافظة بورسعيد من إزالة حالة بناء مخالف في المهد بقرية الرضوان على مساحة 100 متر مربع، قبل استكمال الأعمال.

جاء ذلك في إطار استمرار جهود محافظة بورسعيد للتصدي بكل حسم للتعديات على أراضي الدولة والبناء المخالف، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

إزالة مخالفة في المهد بقرية الرضوان على مساحة 100 متر بجنوب بورسعيد

وجاءت الحملة بقيادة المهندس وليد الدعدع، رئيس حي الجنوب، وبمشاركة الجهات المعنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، مع التأكيد على استمرار الحملات الميدانية لرصد أي محاولات تعدٍ أو بناء مخالف والتعامل معها بشكل فوري

وأكدت الجهات المختصة استمرار تنفيذ حملات الإزالة والمتابعة الميدانية للحفاظ على أراضي الدولة، وعدم السماح بأي مخالفات، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، بما يحقق الانضباط ويصون حقوق الدولة