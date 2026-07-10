صحيفة إسبانية: فياريال يراقب مستقبل هيثم حسن بعد تألقه مع منتخب مصر في المونديال

كشفت صحيفة إسبانية أن نادي فياريال يواصل متابعة وضع الدولي المصري هيثم حسن عن كثب، في ظل الاهتمام المتزايد بمستقبل اللاعب عقب المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب مصر.

وأوضحت الصحيفة أن فياريال يستفيد من بند أُدرج في عقد انتقال هيثم حسن إلى ريال أوفييدو قبل عامين، يمنح "الغواصات الصفراء" نسبة 40% من قيمة أي صفقة بيع مستقبلية للاعب، وهو ما يدفع النادي الإسباني لمراقبة أي تحركات تخص مستقبله خلال فترة الانتقالات.

ويأتي ذلك بعدما لفت هيثم حسن الأنظار خلال مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026، التي شهدت وصول الفراعنة إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم، قبل الخروج أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وكانت بعثة منتخب مصر قد عادت إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري ورسمي كبير، حيث وصلت طائرة المنتخب إلى مطار العلمين الدولي قادمة من مدينة أتلانتا الأمريكية، عقب انتهاء المشاركة التاريخية في المونديال.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة بالوصول إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026.

وأنهى منتخب مصر مشاركته في البطولة بأفضل إنجاز له في تاريخ كأس العالم، بعدما قدم عروضًا قوية نالت إشادة واسعة، رغم الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في ثمن النهائي.