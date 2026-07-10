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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب المونديال| نجوم منتخب مصر يخطفون أنظار الأندية العالمية

منتخب مصر
منتخب مصر
مجدي سلامة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

خطف لاعبو منتخب مصر أنظار كبار الأندية العالمية والأوروبية؛ بعد المستوى الرائع الذي قدمه اللاعبون خلال بطولة كأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر إنجازا تاريخيا وهو الوصول إلى ثمن نهائي كأس العالم قبل وداع البطولة على يد الأرجنتين بنتيجة 2-3.

اهتمام عالمي بلاعبي منتخب مصر

ووفقًا لقنوات الكأس القطرية، فإن محمد صلاح يفاضل حاليًا بين أكثر من عرض تلقاه خلال الفترة الأخيرة؛ في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدمات النجم المصري، قبل حسم قراره النهائي بشأن مستقبله الكروي.

وكشفت تقارير أخرى عن رغبة نادي أستون فيلا، في إقناع النجم المصري بقيادة مشروع النادي خلال الموسم المقبل، ورغم أن محمد صلاح سبق أن أكد عدم رغبته في تمثيل أي نادٍ آخر داخل الدوري الإنجليزي بعد تجربته مع ليفربول؛ فإن التقارير تشير إلى تلقيه عروضًا من الاتحاد والأهلي السعوديين، إلى جانب اهتمام من يوفنتوس الإيطالي وناديين في الدوري الأمريكي.

ولم يكن محمد صلاح وحده محط الأنظار، إذ فرض إمام عاشور نفسه بين أبرز نجوم البطولة، بعدما لفت أنظار عدة أندية إنجليزية، في مقدمتها ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست وهال سيتي بجانب وست هام يونايتد الذي هبط لدوري "التشامبيونشيب" بنهاية الموسم الماضي.

وفي خط الدفاع، يقترب حسام عبد المجيد من تحقيق حلم الاحتراف بعدما تلقى عروضًا أوروبية وعربية، أما في حراسة المرمى، فقد عزز مصطفى شوبير أسهمه بصورة كبيرة، إذ كشف موقع «أفريكا فوت» عن انضمام نادي تروا الفرنسي إلى قائمة المهتمين بالتعاقد معه، في وقت تواصل فيه أندية إسبانية، من بينها إشبيلية وجيرونا وديبورتيفو ألافيس وأوساسونا، متابعة الحارس الدولي بعد المستويات المميزة التي قدمها في المونديال، ما يجعله أحد أبرز المرشحين لخوض تجربة احترافية في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

في حين كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن ناديي خيتافي وسيلتا فيجو يعتزمان التقدم بعرض رسمي إلى النادي الأهلي من أجل التعاقد مع مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت التقارير أن الاهتمام بشوبير لم يعد مقتصرًا على الدوري الإسباني، إذ دخل نادٍ فرنسي وآخر هولندي على خط المفاوضات، في ظل اقتناع عدد من الأندية الأوروبية بإمكانات الحارس المصري ومستواه المتطور.

المونديال منتخب مصر لاعبو منتخب مصر

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