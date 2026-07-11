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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طبيب منتخب مصر يكشف آخر تطورات إصابة أحمد فتوح

فتوح
فتوح
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن أحمد فتوح أظهر شجاعة كبيرة خلال مواجهة المنتخب أمام إيران في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أصر على استكمال المباراة رغم الإصابة التي تعرض لها، مشيرًا إلى أن اللاعب تحامل على نفسه من أجل مساعدة الفريق في تلك المواجهة المهمة.

تحامل على الإصابة من أجل المنتخب

وأوضح أبو العلا أن الجهاز الطبي كان يتابع حالة فتوح بشكل مستمر خلال المباراة، إلا أن اللاعب أبدى رغبة قوية في مواصلة اللعب وعدم مغادرة الملعب، وهو ما يعكس التزامه الكبير مع منتخب مصر ورغبته في تقديم أقصى ما لديه خلال مشوار الفراعنة في البطولة.

وأضاف أن الإصابة احتاجت إلى برنامج علاجي وتأهيلي مكثف، مؤكدًا أن اللاعب استجاب بشكل جيد للعلاج، وأن الجهاز الطبي قطع شوطًا كبيرًا في عملية التأهيل خلال الأيام الماضية.

كان قريبًا من العودة في ربع النهائي

وأشار طبيب المنتخب إلى أنه لو نجح منتخب مصر في بلوغ الدور ربع النهائي من كأس العالم، لكان أحمد فتوح جاهزًا للمشاركة، بعدما اقترب بشكل كبير من التعافي الكامل، وهو ما يعكس سرعة استجابته للعلاج والبرنامج التأهيلي الذي خضع له عقب الإصابة.

وأكد أن الجهاز الطبي كان واثقًا من إمكانية لحاق اللاعب بالمباريات التالية حال استمرار مشوار المنتخب في البطولة، لكن خروج الفراعنة من دور الـ16 أنهى فرص عودته للمشاركة في المونديال.

جاهز للانضمام إلى الزمالك

واختتم محمد أبو العلا تصريحاته بالتأكيد على أن أحمد فتوح أصبح جاهزًا للانتظام في فترة الإعداد الخاصة بنادي الزمالك دون أي مشكلات، بعدما تعافى بصورة كبيرة من الإصابة، مشيرًا إلى أن اللاعب سيكون قادرًا على بدء التحضيرات للموسم الجديد بشكل طبيعي، بما يمنح الجهاز الفني للزمالك دفعة قوية قبل انطلاق المنافسات المقبلة

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