عمرو أديب: استقبال منتخب مصر بعد المونديال لا يرقى لحجم الإنجاز التاريخي

علق الإعلامي عمرو أديب على استقبال بعثة منتخب مصر عقب العودة من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الاحتفاء بالمنتخب كان جيدًا، لكنه لم يكن على مستوى الإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق في البطولة.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، إن منتخب مصر استحق استقبالًا أكبر وأكثر تنظيمًا، يعكس حجم الإنجاز الذي حققه والفرحة التي عاشها المصريون بعد الأداء المميز في كأس العالم.

وأضاف عمرو أديب أن كثيرًا من الجماهير كانت تتوقع احتفالًا يليق بما قدمه لاعبو المنتخب، خاصة أن هذا الجيل نجح في كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية، معتبرًا أن حجم الإنجاز كان يستوجب استقبالًا أكثر تميزًا.

وأشار الإعلامي إلى أن هذا الجيل الذهبي يستحق كل التقدير، مؤكدًا أن الاحتفاء بالإنجازات الرياضية يمثل رسالة دعم وتحفيز للاعبين، ويعكس تقدير الدولة والجماهير لما يقدمه المنتخب الوطني