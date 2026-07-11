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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو أديب: استقبال منتخب مصر بعد المونديال لا يرقى لحجم الإنجاز التاريخي

عمرو أديب
عمرو أديب
يارا أمين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

علق الإعلامي عمرو أديب على استقبال بعثة منتخب مصر عقب العودة من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الاحتفاء بالمنتخب كان جيدًا، لكنه لم يكن على مستوى الإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق في البطولة.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، إن منتخب مصر استحق استقبالًا أكبر وأكثر تنظيمًا، يعكس حجم الإنجاز الذي حققه والفرحة التي عاشها المصريون بعد الأداء المميز في كأس العالم.

وأضاف عمرو أديب أن كثيرًا من الجماهير كانت تتوقع احتفالًا يليق بما قدمه لاعبو المنتخب، خاصة أن هذا الجيل نجح في كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية، معتبرًا أن حجم الإنجاز كان يستوجب استقبالًا أكثر تميزًا.

وأشار الإعلامي إلى أن هذا الجيل الذهبي يستحق كل التقدير، مؤكدًا أن الاحتفاء بالإنجازات الرياضية يمثل رسالة دعم وتحفيز للاعبين، ويعكس تقدير الدولة والجماهير لما يقدمه المنتخب الوطني

الإعلامي عمرو أديب منتخب مصر كأس العالم 2026 برنامج “الحكاية” عمرو اديب

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