فيتش تثبّت التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت وكالة "فيتش" تثبّيت التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة في تقرير إلى قوة الميزانية العامة والمركز الخارجي للمملكة تدعمان التصنيف الائتماني، وأن الدين الحكومي السعودي أقل بكثير من متوسط الدول النظيرة.



وبحسب التقرير ؛ فإن صافي الأصول الأجنبية السيادية للمملكة يمثل نقطة قوة ائتمانية ، مشيرا إلى أن احتياطيات المملكة تغطي 11.6 شهرًا من المدفوعات الخارجية خلال 2026.



وأكد التقرير ؛ أن الاقتصاد السعودي والمالية العامة أظهرا مرونة أمام التوترات الإقليمية ، وأن الإنفاق المحلي لصندوق الاستثمارات العامة يدعم نمو الاقتصاد السعودي.

وبيّن التقرير أن افتتاح المشروعات الكبرى يدعم النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة ، مشيرا إلى تعافي الثقة في قطاع الأعمال واستمرار متانة الإنفاق الاستهلاكي



وختمت منظمة فيتش : عودة تدفقات النفط والبتروكيماويات تدعم انتعاش النمو في 2027