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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فيتش تثبّت التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

السعودية
السعودية
محمود نوفل
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أعلنت وكالة "فيتش" تثبّيت التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة في تقرير إلى قوة الميزانية العامة والمركز الخارجي للمملكة تدعمان التصنيف الائتماني، وأن  الدين الحكومي السعودي أقل بكثير من متوسط الدول النظيرة.
 

وبحسب التقرير ؛ فإن صافي الأصول الأجنبية السيادية للمملكة يمثل نقطة قوة ائتمانية ، مشيرا إلى أن احتياطيات المملكة تغطي 11.6 شهرًا من المدفوعات الخارجية خلال 2026.
 

وأكد التقرير ؛ أن الاقتصاد السعودي والمالية العامة أظهرا مرونة أمام التوترات الإقليمية ، وأن الإنفاق المحلي لصندوق الاستثمارات العامة يدعم نمو الاقتصاد السعودي.

وبيّن التقرير أن افتتاح المشروعات الكبرى يدعم النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة ، مشيرا إلى تعافي الثقة في قطاع الأعمال واستمرار متانة الإنفاق الاستهلاكي
 

وختمت منظمة فيتش :  عودة تدفقات النفط والبتروكيماويات تدعم انتعاش النمو في 2027

السعودية وكالة فيتش الإقتصاد السعودي الدين الحكومي السعودي

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