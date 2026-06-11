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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| فيتش: مصر تستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا.. أكثر 10 علامات سيارات ملاكي وكهرباء مبيعا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

«فيتش»: مصر تستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا وتقترب من الريادة الإقليمية
توقعت مؤسسة فيتش سولوشنز، التابعة لمجموعة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش"، في تقرير لها، استمرار الأداء الإيجابي لقطاع السيارات المصري خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بخطط الدولة لتوطين الصناعة وجذب استثمارات جديدة من الشركات العالمية، إلى جانب التوسع المتوقع في إنتاج ومبيعات السيارات الكهربائية.


أكثر 10 علامات سيارات ملاكي مبيعا في مصر
أظهر التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة الأهرام استناد إلى بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، تراجع عدد السيارات الملاكي الجديدة التي تم التأمين عليها وترخيصها خلال مايو 2026 إلى 20,908 سيارات، بانخفاض 9.01% مقارنة بشهر أبريل الماضي، في وقت سجل فيه إجمالي المركبات الزيرو المرخصة 56,141 مركبة بانخفاض 10.7%.


تعرف على مواصفات نيسان ماجنيت ‏المصنعة محليا
كشفت نيسان رسميا عن السيارة الجديدة ماجنيت، والتي يتم ‏إنتاجها محليا بمصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك خلال احتفالية ‏شهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وقيادات ‏الشركة العالمية.‏


أكثر 10 سيارات كهربائية مبيعا في السوق المصري
رغم تراجع إجمالي استيعاب سوق المركبات المصرية خلال مايو 2026 بنسبة 10.7% مقارنة بشهر أبريل، فإن قطاع السيارات الكهربائية واصل تسجيل حضور قوي داخل السوق المحلية، مدعوم بتوسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وزيادة الاهتمام بوسائل النقل النظيفة.


استعدادا للانطلاق عالميا.. فيات تكشف ملامح طرازيها الجديدين فاستباك وغريزلي
أزاحت شركة فيات Fiat الستار عن أول صورة رسمية لطرازيها الجديدين "فاستباك" و"غريزلي"، في خطوة تستهدف تعزيز حضور العلامة التجارية ضمن فئة السيارات المدمجة المتوسطة، وتوسيع نطاق انتشارها في الأسواق العالمية.


حلم جيل الألفينات.. أسعار جيب ليبيرتى المستعملة في مصر
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏والفارهة.‏

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