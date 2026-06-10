تعرف على مواصفات نيسان ماجنيت ‏المصنعة محليا

كشفت نيسان رسميا عن السيارة الجديدة ماجنيت، والتي يتم إنتاجها محليا بمصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك خلال احتفالية شهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وقيادات الشركة العالمية.
وتنتمي نيسان ماجنيت إلى فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة، حيث تعتمد على محرك تيربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1000 سي سي، قادر على توليد قوة تصل إلى 99 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 152 نيوتن متر، ما يوفر أداء متوازنا يجمع بين الكفاءة واستهلاك الوقود الاقتصادي.
وتأتي السيارة نيسان ماجنيت بأبعاد مدمجة مناسبة للاستخدام داخل المدن، إذ يبلغ طولها 3994 مم، وعرضها 1758 مم، وارتفاعها 1572 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2500 مم، مع خلوص أرضي يصل إلى 205 مم، ما يمنحها قدرة أفضل على التعامل مع الطرق المختلفة.
وتوفر ماجنيت مساحة تخزين خلفية تبلغ 336 لتر، يمكن زيادتها إلى 690 لتر عند طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40، فيما تبلغ سعة خزان الوقود 40 لتر، مع معدل استهلاك اقتصادي يصل إلى نحو 17.9 كيلومتر لكل لتر.
وعلى صعيد التجهيزات، زودت السيارة بنظام توجيه كهربائي، وفرامل مانعة للانغلاق ABS مدعومة بنظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، بالإضافة إلى شاشة معلومات وترفيه قياس 7 بوصات تعرض بيانات القيادة المختلفة.
كما تضم السيارة تقنيات Eco Scoring وEco Coaching، التي تساعد السائق على تحسين أسلوب القيادة وخفض استهلاك الوقود، بما يعزز من كفاءة التشغيل اليومية.
أما التصميم الخارجي، فيحمل طابع رياضي عصري، مع مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وشبكة أمامية بتصميم Honeycomb، وجنوط رياضية قياس 16 بوصة مزودة بإطارات 195/60 R16، فضلا عن لمسات كرومية تضفي على السيارة مظهر أكثر تميز ضمن فئة الكروس أوفر المدمجة.
وفي مجال الأمان، تأتي نيسان ماجنيت مزودة بـ6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، إلى جانب مجموعة من أنظمة السلامة التي تعزز مستويات الحماية للركاب.
وخلال حفل التقديم أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه بإطلاق السيارة الجديدة من خطوط الإنتاج المصرية، مؤكدا أن المشروع يعكس ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصري وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تواصل دعم صناعة السيارات باعتبارها أحد القطاعات الواعدة، مع التركيز على رفع نسب التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات، معربا عن تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة إنتاج أول سيارة كهربائية تحمل علامة نيسان في مصر.
وأكد المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا، أن تدشين إنتاج سيارة نيسان ماجنيت داخل مصر يعكس التزام الشركة بتعزيز حضورها في السوق المحلية وتوسيع قاعدة التصنيع لديها، موضحا أن تنفيذ مشروع خط الإنتاج الجديد بدأ مطلع عام 2025، تلاه تشغيل تجريبي خلال الأشهر الأولى من 2026، وصولا إلى بدء الإنتاج التجاري رسميا.
وأشار إلى أن نيسان استثمرت نحو 45 مليون دولار لتحديث وتطوير خطوط التجميع بالمصنع، بما أسهم في رفع القدرة الإنتاجية إلى 50 ألف سيارة سنويا، لافتا إلى أن نسبة المكون المحلي في السيارة الجديدة تجاوزت 55%، في إطار دعم توجهات الدولة نحو تعميق الصناعة المحلية.
وأضاف أن مصنع نيسان في مصر، المقام على مساحة 104 آلاف متر مربع، حقق معدلات إنتاج قوية خلال العام الماضي بلغت نحو 30 ألف سيارة، كما نجحت الشركة في تصدير أكثر من 25 ألف سيارة إلى الأسواق الخارجية خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب مساهمتها في توفير أكثر من ألف فرصة عمل مباشرة وما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.
بدوره، أكد ماسيميليانو ميسينا، رئيس مجلس إدارة نيسان لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا، أن مصر تمثل سوقا محورية ضمن خطط الشركة الإقليمية، مشيدًا بما توفره الدولة من دعم وحوافز لقطاع صناعة السيارات.
وأوضح أن الموقع الاستراتيجي لمصر يمنحها ميزة تنافسية كبيرة كمركز صناعي ولوجستي يخدم أسواق المنطقة والقارة الأفريقية، وهو ما يدفع نيسان إلى مواصلة التوسع في استثماراتها وزيادة الاعتماد على مصر كمركز للتصنيع والتصدير.