تعرف على مواصفات نيسان ماجنيت ‏المصنعة محليا

كشفت نيسان رسميا عن السيارة الجديدة ماجنيت، والتي يتم ‏إنتاجها محليا بمصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك خلال احتفالية ‏شهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وقيادات ‏الشركة العالمية.‏

وتنتمي نيسان ماجنيت إلى فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة، حيث تعتمد على ‏محرك تيربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1000 سي سي، قادر على توليد قوة تصل ‏إلى 99 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 152 نيوتن متر، ما يوفر أداء متوازنا يجمع ‏بين الكفاءة واستهلاك الوقود الاقتصادي.‏

وتأتي السيارة نيسان ماجنيت بأبعاد مدمجة مناسبة للاستخدام داخل المدن، إذ يبلغ طولها 3994 ‏مم، وعرضها 1758 مم، وارتفاعها 1572 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات ‏بطول 2500 مم، مع خلوص أرضي يصل إلى 205 مم، ما يمنحها قدرة أفضل ‏على التعامل مع الطرق المختلفة.‏

وتوفر ماجنيت مساحة تخزين خلفية تبلغ 336 لتر، يمكن زيادتها إلى 690 لتر ‏عند طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40، فيما تبلغ سعة خزان الوقود 40 لتر، مع ‏معدل استهلاك اقتصادي يصل إلى نحو 17.9 كيلومتر لكل لتر.‏

وعلى صعيد التجهيزات، زودت السيارة بنظام توجيه كهربائي، وفرامل مانعة ‏للانغلاق ‏ABS‏ مدعومة بنظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل ‏EBD، بالإضافة إلى ‏شاشة معلومات وترفيه قياس 7 بوصات تعرض بيانات القيادة المختلفة.‏

كما تضم السيارة تقنيات ‏Eco Scoring‏ وEco Coaching، التي تساعد السائق ‏على تحسين أسلوب القيادة وخفض استهلاك الوقود، بما يعزز من كفاءة التشغيل ‏اليومية.‏

أما التصميم الخارجي، فيحمل طابع رياضي عصري، مع مصابيح أمامية وخلفية ‏بتقنية ‏LED، وشبكة أمامية بتصميم ‏Honeycomb، وجنوط رياضية قياس 16 ‏بوصة مزودة بإطارات 195/60 ‏R16‎، فضلا عن لمسات كرومية تضفي على ‏السيارة مظهر أكثر تميز ضمن فئة الكروس أوفر المدمجة.‏

وفي مجال الأمان، تأتي نيسان ماجنيت مزودة بـ6 وسائد هوائية، ونظام الثبات ‏‏الإلكتروني ‏ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات ‏TPMS، إلى جانب مجموعة من ‏‏أنظمة السلامة التي تعزز مستويات الحماية للركاب.‏

وخلال حفل التقديم أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ‏ترحيبه ‏بإطلاق السيارة الجديدة من خطوط الإنتاج المصرية، مؤكدا أن المشروع ‏يعكس ‏ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصري وقدرته على استقطاب المزيد ‏من ‏الاستثمارات الصناعية.‏

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تواصل دعم صناعة السيارات باعتبارها أحد ‏‏القطاعات الواعدة، مع التركيز على رفع نسب التصنيع المحلي وتعزيز ‏‏الصادرات، معربا عن تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة إنتاج أول سيارة كهربائية ‏‏تحمل علامة نيسان في مصر.‏

وأكد المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا، أن تدشين ‏إنتاج سيارة نيسان ماجنيت داخل مصر يعكس التزام الشركة بتعزيز حضورها في ‏السوق المحلية وتوسيع قاعدة التصنيع لديها، موضحا أن تنفيذ مشروع خط الإنتاج ‏الجديد بدأ مطلع عام 2025، تلاه تشغيل تجريبي خلال الأشهر الأولى من 2026، ‏وصولا إلى بدء الإنتاج التجاري رسميا.‏

وأشار إلى أن نيسان استثمرت نحو 45 مليون دولار لتحديث وتطوير خطوط ‏التجميع بالمصنع، بما أسهم في رفع القدرة الإنتاجية إلى 50 ألف سيارة سنويا، ‏لافتا إلى أن نسبة المكون المحلي في السيارة الجديدة تجاوزت 55%، في إطار ‏دعم توجهات الدولة نحو تعميق الصناعة المحلية.‏

وأضاف أن مصنع نيسان في مصر، المقام على مساحة 104 آلاف متر مربع، ‏حقق معدلات إنتاج قوية خلال العام الماضي بلغت نحو 30 ألف سيارة، كما نجحت ‏الشركة في تصدير أكثر من 25 ألف سيارة إلى الأسواق الخارجية خلال السنوات ‏الأخيرة، إلى جانب مساهمتها في توفير أكثر من ألف فرصة عمل مباشرة وما ‏يقرب من 5 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.‏

بدوره، أكد ماسيميليانو ميسينا، رئيس مجلس إدارة نيسان لمنطقة أفريقيا والشرق ‏الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا، أن مصر تمثل سوقا محورية ضمن خطط ‏الشركة الإقليمية، مشيدًا بما توفره الدولة من دعم وحوافز لقطاع صناعة السيارات.‏

وأوضح أن الموقع الاستراتيجي لمصر يمنحها ميزة تنافسية كبيرة كمركز صناعي ‏ولوجستي يخدم أسواق المنطقة والقارة الأفريقية، وهو ما يدفع نيسان إلى مواصلة ‏التوسع في استثماراتها وزيادة الاعتماد على مصر كمركز للتصنيع والتصدير.‏