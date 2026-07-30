لخدمة أكثر من 300 ألف فدان.. محافظ الوادي الجديد تعلن بدء تنفيذ مشروع شبكة الداخلة الشمسية

أعلنت الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بدء تنفيذ مشروع شبكة الداخلة الشمسية لتغذية المنطقة الزراعية بجنوب موط بالطاقة الكهربائية، تمهيدًا لربطها بالشبكة القومية، وذلك بالتعاون مع شركة الكرم القابضة، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة ودعم خطط التنمية المستدامة.

خدمة منطقة زراعية تتجاوز مساحتها 300 ألف فدان

وأكدت المحافظ أن المشروع يُعد من المشروعات الاستراتيجية التي تتماشى مع الرؤية التنموية الجديدة للمحافظة، حيث يستهدف خدمة منطقة زراعية تتجاوز مساحتها 300 ألف فدان، بما يسهم في توفير بنية تحتية متطورة للمشروعات الزراعية والاستثمارية، ويعزز فرص الإنتاج والتنمية بالمنطقة.

وأوضحت أن الشبكة ستعمل بقدرة مبدئية تبلغ 23 م.ف.أ، وتعتمد على محطة طاقة شمسية بقدرة 11 ميجاوات، إلى جانب محطة بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 50 ميجاوات/ساعة، بما يضمن استدامة التغذية الكهربائية، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأضافت محافظ الوادي الجديد أن الأعمال التنفيذية تسير وفق جدول زمني مكثف، على أن يتم الانتهاء من المشروع وبدء تشغيله خلال ستة أسابيع، مؤكدة أن المشروع يمثل خطوة نوعية لدعم التنمية الزراعية بجنوب موط، ويعزز مكانة المحافظة كإحدى الوجهات الواعدة للاستثمار الزراعي ومشروعات الطاقة النظيفة.