القبض على عاطل يحصّل أموالا من سائقى الميكروباصات بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات الأجرة بدون وجه حق بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.





بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة ، وعدم تبعيته لأى جهة رسمية، وقيامه بالتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة دار السلام مقابل تنظيم دخول وخروج السيارات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





