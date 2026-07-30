استشارية نفسية: الحب الأول في المراهقة ليس حبًا حقيقيًا بل انبهار بالبدايات

أكدت الدكتورة روند هاني، الاستشارية النفسية والأسرية، أن ما يعتقده كثير من الشباب بأنه "الحب الأول" في مرحلة المراهقة لا يعد حبًا بالمعنى الحقيقي، وإنما هو حالة من الانجذاب والحماس المرتبط بالبدايات، حيث يشعر الشخص بالاهتمام والاحتواء للمرة الأولى، فيظن أن هذه المشاعر هي الحب الذي لن يتكرر.



وأوضحت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الحب الحقيقي يختلف عن مشاعر الإعجاب والغرام، لأنه يرتبط بالنضج وتحمل المسؤولية وبناء الحياة المشتركة، مشيرة إلى أن العلاقة التي تسبق الزواج تكون في كثير من الأحيان قائمة على تلبية احتياجات عاطفية أكثر من كونها حبًا ناضجًا ومستقرًا.



وأضافت أن الإنسان قد يتذكر تفاصيل تجربته الأولى أو يتذكر كيف كان يشعر خلالها، لكنه لا يظل بالضرورة متعلقًا بالشخص نفسه، لافتة إلى أن استدعاء الذكريات يختلف تمامًا عن استمرار المشاعر أو الرغبة في العودة إليها.



وشددت الاستشارية النفسية على أن من أحب بصدق يستطيع أن يحب مرة أخرى، لأن الإنسان يتغير مع مرور الوقت ويكتسب خبرات تساعده على فهم نفسه بصورة أفضل، مؤكدة أن كثيرًا من العلاقات التي يظن أصحابها أنها حب كبير، يتضح لاحقًا أنها كانت مجرد محاولة لتعويض احتياج نفسي أو عاطفي لم يكن مكتملًا.



وأشارت إلى أن النضج النفسي يجعل الإنسان أكثر قدرة على اختيار شريك الحياة المناسب، بعيدًا عن الاندفاع العاطفي، وهو ما يمنحه فرصة لبناء علاقة أكثر استقرارًا ونجاحًا.