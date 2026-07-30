تحديث الصناعة يعرض خدمات التطوير الفني ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية للشركات

واصلت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات اليوم الثاني من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة الغربية، التي أطلقها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وشهدت فعاليات اليوم الثاني من المبادرة عقد جلسة قطاعية متخصصة لقطاع الصناعات النسيجية، جمعت ممثلي الجهات المعنية بتنمية الصادرات في لقاء مباشر مع الشركات، لاستعراض منظومة الخدمات والبرامج المتاحة، والتعريف بآليات الاستفادة منها، بما يعزز جاهزية الشركات للتصدير ويرفع قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية.

وشهدت الجلسة مشاركة ممثلين عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، والمجلس التصديري للمفروشات المنزلية، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، ومركز تحديث الصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، حيث استعرضت الجهات المشاركة الخدمات والبرامج التي تقدمها للشركات، وآليات الاستفادة منها، بما يسهم في رفع تنافسية القطاع وزيادة صادراته.

واستعرضت رشا فهمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للغزل والمنسوجات، جهود المجلس في دعم الشركات العاملة بالقطاع، والتعريف بالفرص التصديرية والأسواق الواعدة، إلى جانب الخدمات التي يقدمها لزيادة تنافسية المنتجات المصرية، وربط الشركات بالمشترين الدوليين، وتنظيم المشاركة في المعارض والبعثات التجارية.

كما استعرض عمرو صالح، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للمفروشات المنزلية، البرامج والخدمات التي يقدمها المجلس لدعم الشركات العاملة بالقطاع، وتعزيز تواجدها في الأسواق الدولية، من خلال توفير المعلومات التسويقية، وتنظيم الأنشطة الترويجية، وفتح قنوات التواصل مع المشترين في الأسواق المستهدفة.

وقدمت شيرين حسني، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، عرضًا حول جهود المجلس في تنمية صادرات القطاع، واستعراض الأسواق الواعدة، والبرامج الموجهة لرفع تنافسية الشركات، وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، في ضوء ما يتمتع به القطاع من إمكانات إنتاجية وفرص نمو واعدة.

واستعرض وليد عشور، المدير الإقليمي لمنطقة الدلتا بمركز تحديث الصناعة، الخدمات الفنية والاستشارية التي يقدمها المركز لتطوير القدرات الإنتاجية للشركات، ورفع كفاءة العمليات الصناعية، وتحسين جودة المنتجات، بما يعزز جاهزية المنشآت الصناعية للتصدير ويزيد قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

تعزيز تنافسية الصادرات المصرية

ومن جانبه، قدم أحمد فتحي رمضان، مدير إدارة الصناعات النسيجية بصندوق تنمية الصادرات، عرضًا حول برامج الصندوق وآليات الاستفادة منها، موضحًا إجراءات التقديم وآليات صرف المستحقات، ودور الصندوق في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتحفيز الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.

كما استعرضت الأستاذة إيمان وحش، الخبير الوطني لتطوير تكتل المنسوجات بالمحلة بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، جهود المنظمة في دعم وتطوير قطاع الصناعات النسيجية، من خلال تنفيذ برامج تستهدف رفع القدرات التنافسية للشركات، وتعزيز الابتكار، وتحسين الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، بما يسهم في زيادة تنافسية القطاع وتعزيز حضوره في الأسواق الدولية.

وتضمنت الجلسة حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات المشاركة، تناول أبرز التحديات التي تواجه قطاعات الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة، سواء فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق، أو استيفاء متطلبات الجودة والمواصفات الفنية، أو التوسع في الأسواق الجديدة، حيث أجاب ممثلو الجهات المشاركة عن استفسارات الشركات، واستعرضوا الحلول والخدمات المتاحة لمعالجة تلك التحديات.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة الجلسات القطاعية التي تتضمنها مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، والتي تستهدف تقديم خدمات متخصصة لكل قطاع إنتاجي وفقًا لطبيعة نشاطه واحتياجاته، من خلال تجميع مختلف الجهات المعنية بالتصدير في منظومة عمل متكاملة، بما ييسر حصول الشركات على الخدمات، ويرفع جاهزيتها للتصدير، ويسهم في توسيع قاعدة المصدرين، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وزيادة نفاذه إلى الأسواق العالمية.