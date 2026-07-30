قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. طلاق أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
4400 جنيه للثانوي|ماذا قررت التعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات 2027؟
الحكومة: 21 سفينة و5447 حركة شاحنات بميناء دمياط خلال اليوم الخميس
مصاريف المدارس التجريبية 2027 بالأرقام .. خبر عاجل لطلاب "الرسمية لغات والمتميزة"
ياسر إدريس يهنئ فارفوديتش برئاسة اللجنة الأولمبية الكرواتية
كامل الوزير يتوجه إلى دمياط لتكريم أبطال إنقاذ وإطفاء "سفينة التغويز"
رويترز : هجوم حوثي على منشآت نفطية سعودية انطلق من العراق بتنسيق مع فصائل موالية لإيران
لوجهتك التعليمية والعسكرية.. أسهل طريقة لاستخراج القيد العائلي أونلاين
أخبار التكنولوجيا | إيلون ماسك يطلق تطبيق X Money في الولايات المتحدة.. واتساب ويب يحقق واحدة من أكثر الميزات انتظارا
مصروفات المدارس الرسمية 2027 .. قرار عاجل بآليات تحصيل الرسوم والخدمات
الرئيس السيسي يهنيء رئيس وزراء مملكة إسبانيا هاتفيا بفوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم لكرة القدم
تحرك عربي لدعم مصر.. وزراء خارجية السعودية والإمارات والأردن والكويت يدينون استهداف سفينتين بميناء دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مجلس حكماء المسلمين يُدينُ بشدة الاعتداء الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط ويؤكِّد تضامنه الكامل مع مصر

ميناء دمياط
ميناء دمياط
محمد شحتة

أدان مجلس حكماء المسلمين؛ برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات، الاعتداء الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية، الذي كشفت التحقيقات الأولية للجهات المعنيَّة أنه ناتج عن طائرة مسيَّرة، مؤكِّدًا رفضه القاطع لكافة الأعمال التي تستهدف أمن الدول وسلامة منشآتها الحيوية، وتهدِّد أمن الملاحة والاستقرار.

تضامن كامل مع مصر

وأكد مجلس حكماء المسلمين تضامنه الكامل مع جمهوريَّة مصر العربية؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، وصون منشآتها الحيوية، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وشدِّد مجلس حكماء المسلمين تأكيده أنَّ مثل هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًّا حازمًا لردع مثل هذه الأعمال العدائية، ومحاسبة المسؤولين عنها، ومنع كل ما من شأنه المساس بسيادة الدول أو تعريض أمنها ومقدراتها للخطر.

دمياط مصر مجلس حكماء المسلمين شيخ الأزهر طائرة مسيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

سعر الذهب

2000 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

الطالبة مريم

التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

حلقة عايدة فهمي

عايدة فهمي : لا أؤمن بفكرة نمبر وان لأن الفن لا يعرف رقمًا واحدًا

الفنانة نيفين رجب

نيفين رجب تطلق أغنية بنت الحلال.. حالة رومانسية خاصة

شمس البارودي

أرواحكم لا تتركني .. شمس البارودي تبكي أمام قبر حسن يوسف ونجلها: بعافر أعيش من غيركم

بالصور

أيقونة النقد | مسيرة حمدي الجابري تحت أضواء مهرجان المسرح

حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض

أنا العريس .. سمسم شهاب في ضيافة موقع صدى البلد

ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

المزيد