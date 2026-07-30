4400 جنيه للثانوي|ماذا قررت التعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات 2027؟

مصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات 2027 .. حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأنها الآن قبل بدء العام الدراسي الجديد 2026 / 2027

مصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات 2027

حيث أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف قرارا عاجلا بشأن مصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات 2027 ، شدد خلاله على أن تُحصَّل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من جميع طلاب المدارس الرسمية المتميزة للغات، وفقًا للنظام المعمول به بمدارس المناهج العربية المناظرة، وطبقًا للقرار الوزاري الذي يصدر سنويًا في هذا الشأن.

ويُحصَّل بالإضافة إلى ما هو مقرر، مقابل الخدمات الإضافية الأخرى التي تُؤدى لطلاب هذه المدارس، على النحو التالي:

- مرحلة رياض الأطفال: إجمالي (٢٥١٠) جنيه.

- مرحلة التعليم الأساسي - الحلقة الابتدائية: إجمالي (٣٠٧٥) جنيه.

- مرحلة التعليم الأساسي - الحلقة الإعدادية: إجمالي (٣٦٤٠) جنيه.

- مرحلة التعليم الثانوي: إجمالي (٤٤٠٠) جنيه.

وأصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (١٤٣) بشأن آليات تحصيل الرسوم والخدمات بالمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات.

مصروفات المدارس الرسمية 2027

ويتضمن القرار النصوص التالية:

- يسدد طلاب وطالبات المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، بمختلف المراحل التعليمية، الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والخدمات الإضافية الأخرى وأثمان الكتب، وكافة المبالغ المالية المستحقة لتلك النوعية من المدارس، في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بموجب الرقم القومي للطالب أو كود الطالب.

- تُحصَّل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من جميع طلاب المدارس الرسمية للغات سنويًا، وفقًا للنظام المعمول به بمدارس المناهج العربية المناظرة، وطبقًا للقرار الوزاري الذي يصدر سنويًا في هذا الشأن.

- يُحصَّل، بالإضافة إلى ذلك، مقابل الخدمات الإضافية الأخرى التي تُؤدى لطلاب هذه المدارس، على النحو التالي:

- مرحلة رياض الأطفال: إجمالي (١٤٠٠) جنيه.

- مرحلة التعليم الأساسي - الحلقة الابتدائية: إجمالي (٨٠٠) جنيه.

- مرحلة التعليم الأساسي - الحلقة الإعدادية: إجمالي (٩٠٠) جنيه.

- مرحلة التعليم الثانوي: إجمالي (١٠٠٠) جنيه.

وعند التحاق الطالب بالصف الأول من أي مرحلة أو حلقة تعليمية، يتم سداد قيمة المصروفات التي سبق سدادها عن العام الدراسي السابق مضافًا إليها الزيادة السنوية المقررة، أو سداد الرسوم المستحقة عن المرحلة أو الحلقة المنقول إليها بعد تدرجها وفقًا للسنوات المنقضية، أيهما أكبر.