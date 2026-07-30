ياسر إدريس يهنئ فارفوديتش برئاسة اللجنة الأولمبية الكرواتية

بعث المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء برقية تهنئة إلى يوسيب فارفوديتش، بمناسبة انتخابه رئيسًا للجنة الأولمبية الكرواتية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد إدريس، في برقيته ، ثقته في قدرة فارفوديتش على مواصلة تحقيق النجاحات وتعزيز دور اللجنة الأولمبية الكرواتية، بما يسهم في دعم الحركة الأولمبية وترسيخ قيمها على المستويين الأوروبي والدولي.

العلاقات المتميزة

وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالعلاقات المتميزة التي تجمع اللجنة الأولمبية المصرية بنظيرتها الكرواتية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، بما يخدم الرياضة والرياضيين في البلدين.

أبرز القيادات الرياضية الدولية

ويعد يوسيب فارفوديتش أحد أبرز القيادات الرياضية الدولية، حيث يشغل عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للألعاب المائية، إلى جانب منصب نائب رئيس الاتحاد الأوروبي للألعاب المائية، كما تربطه علاقة صداقة وتعاون وثيقة بالمهندس ياسر إدريس في إطار العمل الرياضي الدولي.

واختتم إدريس رسالته بتمنياته لفارفوديتش بموفور الصحة والتوفيق، وتحقيق المزيد من الإنجازات في مهمته الجديدة على رأس اللجنة الأولمبية الكرواتية.