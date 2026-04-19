الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

صوت الرياضيين أولا .. الأوليمبية المصرية تعتمد ميثاق لجنة اللاعبين

ياسر ادريس مع أحمد الجندي رئيس لجنة اللاعبين
اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس ميثاق لجنة اللاعبين، في خطوة تستهدف تعزيز تمثيل الرياضيين داخل منظومة صنع القرار، وترسيخ دورهم كشركاء أساسيين في تطوير الحركة الأولمبية المصرية.. ويرأس لجنة اللاعبين البطل الأوليمبي أحمد الجندي .

ويأتي اعتماد الميثاق في إطار توجه اللجنة نحو توسيع قاعدة المشاركة، ومنح اللاعبين مساحة أكبر للتعبير عن آرائهم واحتياجاتهم، بما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل الرياضي ومستوى الأداء في مختلف الألعاب.

وأكدت اللجنة أن ميثاق لجنة اللاعبين يمثل منصة رسمية لطرح الرؤى والمقترحات، بما يضمن تواصلًا فعالًا بين اللاعبين والجهات الإدارية، ويعزز من مبادئ الشفافية والحوكمة داخل المنظومة الرياضية.

كما يهدف الميثاق إلى إعداد كوادر رياضية قادرة على تمثيل زملائهم محليًا ودوليًا، بما يتماشى مع توجهات اللجنة الأولمبية الدولية في دعم دور اللاعبين في صناعة القرار الرياضي.

منظومة متكاملة

وتعكس هذه الخطوة حرص اللجنة الأولمبية المصرية على بناء منظومة متكاملة تضع الرياضي في قلب الاهتمام، وتدعم مسيرته داخل وخارج الملاعب، بما يسهم في تحقيق طموحات الرياضة المصرية على الساحة القارية والدولية.

وعلى صعيد متصل، وجّه أحمد الجندي رئيس لجنة اللاعبين الشكر إلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس، تقديرًا لحرصه المستمر على تفعيل الدور الإيجابي للاعبين، وتعزيز مشاركتهم في دعم وتطوير المنظومة الرياضية، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تمكين الرياضيين وإشراكهم في مختلف جوانب العمل الأولمبي.

اجتماع الأولمبية المصرية

عقدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، أمس السبت، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وذلك بمقر اللجنة داخل استاد القاهرة الدولي، بحضور 31 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية.

وشهدت أعمال الجمعية العمومية العادية موافقة بالإجماع على اعتماد الميزانية الخاصة بعام 2024-2025، إلى جانب إقرار خطة النشاط للفترة المقبلة، وذلك في إطار الاستعداد للاستحقاقات والدورات الرياضية القادمة.

كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع على لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية «الميثاق الأولمبي المصري»، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز من تطوير العمل المؤسسي داخل اللجنة.

ووجهت الجمعية العمومية الشكر إلى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، تقديرا لدعمه المستمر للجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية، وحرصه الدائم على تهيئة المناخ المناسب لتطوير المنظومة الرياضية وتحقيق أفضل النتائج على المستويين القاري والدولي.

من جانبه، وجه المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على الثقة الكبيرة والدعم المتواصل، مؤكدًا أن هذا الإجماع يعكس حالة الاستقرار والتوافق داخل المنظومة الرياضية.

وأضاف إدريس أن اعتماد خطة النشاط والموافقة على لائحة النظام الأساسي «الميثاق الأولمبي المصري» يأتيان في إطار تطوير منظومة العمل داخل اللجنة وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا كبيرا على إعداد اللاعبين والمنتخبات الوطنية للمشاركات القارية والدولية.

وأكد أن اللجنة الأولمبية المصرية تواصل العمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في مختلف القرارات، بما يواكب التطورات الرياضية العالمية، ويوفر بيئة إدارية وفنية متميزة للاتحادات الرياضية.

حضر الاجتماع المستشار أحمد سعد بصفته مشرفا قضائيا على الجمعية العمومية، والدكتور أحمد مختار رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، ممثلًا عن الجهة الإدارية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

مضاد حيوي

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش وقرارات عاجلة من هيئة الدواء

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

أرشيفي

إعلام إيراني: طهران مستعدة لاستئناف المواجهة وباب المندب وأرامكو سيدخلان نطاق المعركة

أرشيفية

النقد الدولي يشير إلى نمو التضخم في الولايات المتحدة على خلفية العملية الإيرانية

جيش الاحتلال - أرشيفي

جيش الاحتلال يزعم مقتل مسلح تجاوز خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد