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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يرسل قافلة إغاثية سادسة إلى لبنان تضم 28 شاحنة مساعدات

الأردن يرسل قافلة إغاثية سادسة إلى لبنان تضم 28 شاحنة مساعدات
الأردن يرسل قافلة إغاثية سادسة إلى لبنان تضم 28 شاحنة مساعدات
أ ش أ

أطلقت الأردن، اليوم الخميس، قافلة مساعدات إغاثية جديدة إلى لبنان تضم 28 شاحنة محملة بالمواد الغذائية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدعم الشعب اللبناني.

وجرى تسيير القافلة بالتعاون بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الأغذية العالمي، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية ووزارة الخارجية وشئون المغتربين.

وتعد هذه القافلة السادسة ضمن الجسر الإغاثي الأردني إلى لبنان، ليرتفع إجمالي عدد الشاحنات التي أرسلتها المملكة منذ بدء الجسر الإغاثي إلى 130 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية.

وتأتي القافلة استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في لبنان، وضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الأسر المتضررة من خلال إيصال المساعدات الأساسية إلى المستفيدين في مختلف المناطق اللبنانية.

وأعربت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن تقديرها للسلطات السورية على التسهيلات التي قدمتها لعبور القوافل الإنسانية المتجهة إلى لبنان.

وأكدت الهيئة أن استمرار تسيير القوافل الإغاثية يعكس التزام الأردن بمواصلة دوره الإنساني في دعم الأشقاء، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المعنية لضمان وصول المساعدات بكفاءة وسرعة.

قافلة مساعدات إغاثية جديدة شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجهود الإنسانية دعم الشعب اللبناني الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية برنامج الأغذية العالمي

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