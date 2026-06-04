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وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
محمد إبراهيم

تفقد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق كامل الوزير وزير النقل والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل وعدد من قادة القوات المسلحة منظومة الإعداد والتأهيل بالأكاديمية العسكرية المصرية.

بدأت الجولة التفقدية بكلمة الفريق أشرف سالم زاهر نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لطلبة الأكاديمية ودارسى الدورات المدنية، مؤكداً أن تواجد النخب المدنية الواعدة إلى جانب أقرانهم من طلبة الكليات العسكرية داخل الأكاديمية هو بداية منظومة التكامل والتعاون بين شباب مصر بمختلف تخصصاتهم كونهم أمل مصر وسر نهضتها، وأن هذا التكامل هو حجر الأساس لبناء الإنسان داخل النسيج الوطنى والضمانة الحقيقة لحماية مقدرات هذا الوطن ورفعته فى مختلف المجالات.

وأشار الفريق أشرف سالم زاهر إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة للأكاديمية العسكرية المصرية وبرامجها الدراسية التى يتم تنفيذها وفقا لأحدث نظم التأهيل، وأوصى الدارسين بالتفانى فى التدريب وتحصيل العلم والإهتمام بلياقتهم البدنية ومداومة الإطلاع الذي يحقق الوعى الصحيح بكافة القضايا والموضوعات، موجها التحية لأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية على دورهم الفعال فى منظومة التأهيل .

أعقب ذلك مشاهدة عدد من الأنشطة الرياضية التى ينفذها الطلبة والدارسون بشكل يومي، كما قام القائد العام للقوات المسلحة والوزراء بمشاركة دارسى الدورات المدنية طابور اللياقة ، تلاها المرور على عدد من ميادين التدريب المطورة والأنشطة الخاصة بالتأهيل البدنى .

وناقش الفريق أشرف سالم زاهر دارسى الدورات المدنية فى عدد من الموضوعات التى تتعلق بمجالات دراستهم بالأكاديمية ومدى تأثير ذلك على صقل سماتهم الشخصية والإرتقاء بمستوياتهم العلمية وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

وفى ختام الجولة شارك وزير الدفاع والوزراء الطلبة تناول وجبة الإفطار.

وزير الدفاع الكليات العسكرية الأكاديمية العسكرية المصرية الفريق أشرف سالم زاهر القوات المسلحة كامل الوزير وزير النقل أسامة الأزهري

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وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

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