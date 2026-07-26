الخارجية الإيرانية: لن نسمح لواشنطن بفرض هيمنتها على مضيق هرمز

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بفرض هيمنتها على الممرات في المياه الإقليمية ومضيق هرمز.

وقال زاده، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن إيران تقدر دور الدول الصديقة والمجاورة التي تبذل جهودًا لخفض التوتر في المنطقة.

وأكد التزام طهران بالدبلوماسية الحقيقية، مشددًا على أن بلاده متمسكة بضمان حرية الملاحة السلمية في مضيق هرمز.

و من جهة أخرى، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن مهاجمة القوات الأوكرلنية سفينة تجارية تابعة لبلاده حيث قال " زيلينسكي هاجم سفينة تجارية إيرانية، مما أسفر عن مقتل بحار.

وشدد الوزير الإيراني في تصريحات له على أن ذلك يعد انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة تم ارتكابه بأمر من إسرائيل لجر أوروبا إلى حربها.

جاء ذلك في مكالمات مع ممثل الاتحاد الأوروبي العالي كالاس ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف .

وختم عراقجي تصريحاته قائلا : " ذكرت بوضوح أن ما فعله الطفيلي في كييف لا يمكن أن يمر دون رد.

