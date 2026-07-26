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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر وتركيا تبحثان تعزيز التعاون والمستجدات الإقليمية

قطر وتركيا تبحثان تعزيز التعاون والمستجدات الإقليمية
قطر وتركيا تبحثان تعزيز التعاون والمستجدات الإقليمية
أ ش أ

 بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، في اتصال هاتفي، من السيد هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

كما ناقش الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء القطرية- آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، خلال الاتصال، ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وجدد دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري هاكان فيدان وزير الخارجية التركي وزير الخارجية الجهود الدبلوماسية

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