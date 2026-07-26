قطر تؤكد دعمها لجهود تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وترسيخ الأمن والاستقرار

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بحث الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة القطري بوزارة الخارجية، في اتصال هاتفي، مع الدكتور طارق متري نائب رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

كما ناقش الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء القطرية- آخر تطورات الأوضاع في لبنان، ومناقشة الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لمعالجة التحديات التي تواجه النازحين، سعياً لتهيئة الظروف المناسبة لعودتهم إلى مناطقهم بما يكفل لهم العيش الكريم.

وأكد وزير الدولة القطري بوزارة الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر للجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.