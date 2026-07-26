أحمد سليمان لجماهير الزمالك: النادي سيبقى كبيرًا بأبنائه ورموزه المخلصين

وجه أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا ثقته في قدرة النادي على تجاوز التحديات بفضل أبنائه وجماهيره وأعضائه المخلصين.

وكتب أحمد سليمان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “قلتها سابقًا وأكررها اليوم وبصوت عالٍ.. سيبقى الزمالك كبيرًا بأبنائه وجماهيره العظيمة وأعضائه ورجاله المخلصين ورموزه، كل الدعم لكل من يقف صفًا واحدًا دفاعًا عن تاريخ النادي وصونًا لمستقبله دون أي غرض أو منفعة شخصية، فالزمالك كان وسيبقى دائمًا ملكًا لجمهوره وأعضائه".

ونجح نادي الزمالك في إنهاء ملف الحصول على الرخصة الإفريقية للموسم 2026-2027، بعد أسابيع من الأزمات المالية وتراكم المستحقات، ليضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل.

ولعب عدد من محبي النادي ورجال الأعمال الداعمين دورًا بارزًا في توفير سيولة مالية ساعدت على سداد المستحقات المالية المتعلقة بالقضايا، ما مهد الطريق أمام إنهاء الملف قبل انتهاء المهلة المحددة.

كما ساهم عدد من أعضاء مجلس إدارة الزمالك، على رأسهم حسين السيد، في تحمل جزء من المستحقات المالية، بينما قاد عمرو أدهم، عضو مجلس الإدارة، مفاوضات مكثفة مع أصحاب المستحقات للوصول إلى تسويات، بالتعاون مع المحامي الدولي نصر العزام.

وفي السياق نفسه، قامت لجنة الاستثمار بالنادي بدور مؤثر في توفير موارد مالية إضافية ساهمت في سداد الالتزامات المطلوبة للحصول على الرخصة.

وجاءت الدفعة الأكبر من السيولة المالية بعد حصول الزمالك على 100 مليون جنيه، عقب توقيع عقد الأرض الجديدة مع أحد المطورين العقاريين، وهو ما منح الإدارة القدرة على إنهاء جميع الالتزامات الخاصة بملف الرخصة الإفريقية.

وبعد تسوية القضايا المسجلة ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، واعتماد الملف من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الإفريقي، حصل الزمالك رسميًا على الرخصة الإفريقية، ليؤكد مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الجديد.