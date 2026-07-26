قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبنان .. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد لـ 4332 شهيدا
عبد المهدي مطاوع: بقاء الفلسطينيين على أرضهم معركة الحسم.. وإسرائيل تستغل الحرب لتوسيع الاستيطان بالضفة
وزارة الأوقاف تنفي صحة شهادة التوافق المزعومة: مزيفة كلياً ونحذر من الانسياق وراءها
انتحل صفة موظف خدمة عملاء للنصب على المواطنين.. ما عقوبته في القانون؟
اعتداءات المستوطنين تتصاعد.. هل ينجح المجتمع الدولي في وقف انتهاكات الاحتلال؟
رسميا.. جوجل تؤكد زيادة أسعار هاتف Pixel 11 القادم وتكشف السبب
50 نسخة فقط.. أستون مارتن تقدم نسخة فانكويش 25 بقوة 823 حصانًا
أحمد سليمان لجماهير الزمالك: النادي سيبقى كبيرًا بأبنائه ورموزه المخلصين
شرطة برلين: تصفية المشتبه به الرئيسي في حادثة الدهس بحي سبانداو
مفاجأة في العروض.. بدء الطلب المسبق لعملاقي سامسونج Z Fold 8 و Ultra
«الراعي» رفض إتمام إجراءات حجز المعسكر.. آخر استعدادات الزمالك للموسم الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد سليمان لجماهير الزمالك: النادي سيبقى كبيرًا بأبنائه ورموزه المخلصين

الزمالك
الزمالك
يارا أمين

وجه أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا ثقته في قدرة النادي على تجاوز التحديات بفضل أبنائه وجماهيره وأعضائه المخلصين.

وكتب أحمد سليمان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “قلتها سابقًا وأكررها اليوم وبصوت عالٍ.. سيبقى الزمالك كبيرًا بأبنائه وجماهيره العظيمة وأعضائه ورجاله المخلصين ورموزه، كل الدعم لكل من يقف صفًا واحدًا دفاعًا عن تاريخ النادي وصونًا لمستقبله دون أي غرض أو منفعة شخصية، فالزمالك كان وسيبقى دائمًا ملكًا لجمهوره وأعضائه".

ونجح نادي الزمالك في إنهاء ملف الحصول على الرخصة الإفريقية للموسم 2026-2027، بعد أسابيع من الأزمات المالية وتراكم المستحقات، ليضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل.

ولعب عدد من محبي النادي ورجال الأعمال الداعمين دورًا بارزًا في توفير سيولة مالية ساعدت على سداد المستحقات المالية المتعلقة بالقضايا، ما مهد الطريق أمام إنهاء الملف قبل انتهاء المهلة المحددة.

كما ساهم عدد من أعضاء مجلس إدارة الزمالك، على رأسهم حسين السيد، في تحمل جزء من المستحقات المالية، بينما قاد عمرو أدهم، عضو مجلس الإدارة، مفاوضات مكثفة مع أصحاب المستحقات للوصول إلى تسويات، بالتعاون مع المحامي الدولي نصر العزام.

وفي السياق نفسه، قامت لجنة الاستثمار بالنادي بدور مؤثر في توفير موارد مالية إضافية ساهمت في سداد الالتزامات المطلوبة للحصول على الرخصة.

وجاءت الدفعة الأكبر من السيولة المالية بعد حصول الزمالك على 100 مليون جنيه، عقب توقيع عقد الأرض الجديدة مع أحد المطورين العقاريين، وهو ما منح الإدارة القدرة على إنهاء جميع الالتزامات الخاصة بملف الرخصة الإفريقية.

وبعد تسوية القضايا المسجلة ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، واعتماد الملف من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الإفريقي، حصل الزمالك رسميًا على الرخصة الإفريقية، ليؤكد مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الجديد.

أحمد سليمان نادي الزمالك فيفا فيسبوك الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات| سجل بياناتك هنا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 .. ظهرت الآن بالاسم هنا رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

نتيجة الثانوية الأزهرية.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية استعلم الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجتك في لحظة

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجات المواد ورابط الاستعلام وخطوات الحصول على النتيجة

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

العمالة غير المنتظمة

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 وخطوات الصرف

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. النتائج مبشرة

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. ظهرت الآن النتائج مبشرة

ترشيحاتنا

رئيسا قضايا الدولة والمجلس القومي للمرأة يهنئان رئيس محكمة النقض بتوليه منصبه”

رئيسا قضايا الدولة والقومي للمرأة يهنئان رئيس محكمة النقض بتوليه منصبه

المستشار وجدي عبد المنعم

قرار عاجل بشأن محاكمة 34 متهما بـخلية داعش الدقي

المستشار وجدي عبد المنعم

تأجيل محاكمة 8 متهمين في خلية كتيبة الأهوال الإرهابية لـ 26 سبتمبر

بالصور

أحمد وفيق: المسرح صنع شخصيتي الفنية.. ويوسف شاهين علمني ألا أحصر نفسي في الكوميديا

أحمد وفيق
أحمد وفيق
أحمد وفيق

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع؟

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..

فيديو

جيهان قمري

جيهان قمري: أرفض الظهور لمجرد التواجد .. وأحضر لمسلسلين في رمضان |فيديو

منى عبد الغني

منى عبد الغني: موقف الأولى على الثانوية الأزهرية مع شقيقتها التوأم من أكثر المشاهد التي لمست القلوب

لحظة اشتعال هاتف محمول

الهاتف اشتعل بين يديها.. هل أصبح الحر عدوا جديدا للهواتف؟

سرقة مسجد

تداول فيديو يوثق سرقة حنفيات أحد المساجد في سوهاج.. وكاميرات المراقبة تكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد