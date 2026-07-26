ريال مدريد يضع اللمسات الأخيرة على صفقة الإيفواري يان ديوماندي وموعد الإعلان عن الصفقة

يضع ريال مدريد اللمسات الأخيرة على صفقة ضم الجناح الإيفواري يان ديوماندي قادمًا من نادي لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة (آس) الإسبانية الأحد عن اقتراب النادي من إنهاء الصفقة والإعلان الرسمي عنها، وذلك بعد أن توصل اللاعب لاتفاق مع النادي الملكي منذ أيام، فيما يضع ريال مدريد حاليًا اللمسات الأخيرة على الصفقة مع ناديه، ليفصله عن الإعلان الرسمي للصفقة مجرد ساعات.

وأشارت الصحيفة إلى صفقة انضمام ديوماندي للنادي الملكي تتراوح قيمتها بين 115 و120 مليون يورو .. مؤكدةً أن التواصل مع وكلاء ديوماندي كان سريعًا ومثمرًا.

ويُمثل النجم الأفريقي نفس الوكالة التي تُدير شؤون فينيسيوس جونيور نجم هجوم ريال مدريد، ولذلك يوجد تواصل منتظم وسلس بين الطرفين، وتم الاتفاق بالفعل على الراتب وعدد المواسم، ولم يتبق سوى التوقيع.

وأفادت الصحيفة عن أن الإعلان الرسمي للصفقة قد يكون غداً الاثنين وبهذا، لن ينضم ديوماندي لتدريبات لايبزيج التحضيرية للموسم الجديد.

وبذلك، يصبح ديوماندي خامس صفقات ريال مدريد خلال الصيف الجاري عقب انضمام كلٍ من مارك كوكوريا وبرناردو سيلفا ودينزل دومفريس وإبراهيما كوناتيه.