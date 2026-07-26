رئيس البرازيل: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة غير عادلة وخطأ استراتيجي

نشرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الأحد، مقال رأي للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ينتقد فيه الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، حيث وصفها بأنها غير عادلة وخطأ استراتيجي".

وحذر الرئيس البرازيلي من أنها ستضر بالشراكة الثنائية بين البلدين وستؤدي إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين الأميركيين.

وكتب لولا: "فرضت الحكومة الأمريكية هذا الشهر رسوما جمركية جديدة على البرازيل تتراوح بين 12.5% و37.5%، متجاهلة عشرات الاجتماعات بين فرقنا والحجج الفنية القوية والوثائق التي سلمتها شخصيا للرئيس دونالد ترامب ".

وأشار إلى أن الرسوم الجديدة تأتي في أعقاب قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية البالغة 50% التي فرضت العام الماضي، مضيفا أن أسعار المواد الغذائية والأحذية والمنسوجات والأثاث وقطع غيار السيارات والعديد من المنتجات الأخرى سترتفع بالنسبة للمستهلكين الأميركيين.

و أضاف :منظمة جلوبال تريد أليرت المستقلة في سويسرا أكدت أن البرازيل وتركيا هما الآن ثاني أكثر الدول التي تفرض عليها الولايات المتحدة رسوماً جمركية بعد الصين فقط.

وقال إن هذا يحدث على الرغم من الفائض التجاري الأميركي مع البرازيل في السلع والخدمات الذي بلغ إجمالا 428 مليار دولار على مدى 15 عاماً متتالياً.

وذكر لولا أن الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 1997.

وتابع: "على المدى المتوسط، ستعطل هذه الرسوم الجمركية سلاسل التوريد التي تتسم حالياً بدرجة عالية من التكامل، وستختار الشركات البرازيلية شركاء من دول أخرى بدلا من الموردين الأميركيين".

وأضاف أن البرازيل منفتحة على إجراء حوار بناء مع الولايات المتحدة.

وقال: "مصير البرازيل يحدده البرازيليون وحدهم، دون تدخل أجنبي أو خضوع".