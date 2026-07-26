أسامة ربيع: دعم القيادة السياسية وراء طفرة قناة السويس.. وأصبحنا نصدر القاطرات بعد أن كنا نؤجرها

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن ما تشهده الهيئة من طفرة في التطوير والإنجازات؛ جاء بفضل الدعم المستمر والمتابعة اليومية من الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن هذا الدعم كان له دور محوري في تنفيذ مشروعات التطوير وتعزيز كفاءة المجرى الملاحي.

وقال أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن مسيرة تطوير قناة السويس لم تبدأ اليوم، وإنما انطلقت منذ قرار تأميم القناة، واستمرت عبر مراحل متعاقبة وصولًا إلى ما تحقق من إنجازات في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن الهيئة نجحت في تطوير قدراتها الصناعية والبحرية، لافتًا إلى أنها أصبحت تُصدر القاطرات البحرية بعد أن كانت تعتمد في السابق على تأجيرها، بما يعكس تطور الإمكانات الفنية والتصنيعية.

تراجعت نسبيًا

ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أن القناة لا تزال تتأثر بتداعيات الأزمة في المنطقة، موضحًا أن الخسائر الناجمة عن الحرب الإيرانية تراجعت نسبيًا، رغم استمرار تأثير التوترات الإقليمية على حركة الملاحة العالمية.