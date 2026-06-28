أسامة ربيع: مضيق هرمز أثر على 7% فقط من السفن العابرة لقناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن تأثير أزمة مضيق هرمز على قناة السويس، مشيرا إلى أن الحركة بدأت تعود تدريجا لقناة السويس بعد الاتفاق الايراني الأمريكي.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج “كلمة أخيرة”، المذاع عبر قناة “أون”، مساء اليوم الأحد، أن مضيق هرمز أثر على 7% فقط من السفن العابرة لقناة السويس، وهي نسبة ليست كبيرة.

وأشار إلى أن عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال العام المالي 2025-2026 ارتفع بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق.

ونوه رئيس هيئة قناة السويس، بأن الحمولات زادت بنسبة 22%.. وارتفعت الإيرادات بالدولار بنسبة 23%.