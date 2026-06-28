وفاة 3 طلاب بالشرقية وبورسعيد بالثانوية العامة والإعدادية| تفاصيل

​سيطرت حالة من الحزن على أهالي محافظتي الشرقية وبورسعيد، بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، لوفاة 3 طلاب في ظروف مختلفة؛ وتنوعت أسباب الوفاة بين أزمات صحية مفاجئة وأخرى نفسية ارتبطت بظهور نتائج الامتحانات، ما خلف صدمة واسعة بين أولياء الأمور والوسط التعليمي.

وتوفي طالب بالصف الثالث الثانوي بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، قبل تمكنه من أداء امتحان مادة اللغة العربية، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت احتجازه داخل العناية المركزة منذ عدة أيام.

وأعلن وفاة الطالب محمد التابعي حجاج، المقيد بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الشهيد طيار أحمد أبو العطا الثانوية العسكرية بنين، وقدمت أسرة المدرسة العزاء لأسرة الطالب.

وقال الدكتور هشام الجعبري، مدير إدارة بورفؤاد التعليمية، إن الطالب كان يعاني من حالة صحية لا علاقة لها بالامتحانات، موضحًا أنه تم حجزه داخل العناية المركزة منذ الخميس الماضي، وكان يعاني من نزيف بالمخ، وهو ما حال دون حضوره امتحان اللغة العربية اليوم.

وأضاف أن الإدارة التعليمية كانت على علم بالحالة الصحية للطالب منذ دخوله العناية المركزة، وبدأت دراسة الإجراءات القانونية المنظمة للتعامل مع حالته، بالتنسيق مع رئيس اللجنة والجهات المختصة، للنظر في إمكانية تطبيق القواعد المنظمة لإعادة الامتحان حال تحسن حالته الصحية، إلا أن الطالب توفي قبل أن يتمكن من أداء الامتحان.

وأكد مدير الإدارة التعليمية، أن وفاة الطالب لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالامتحانات، وإنما جاءت نتيجة حالته الصحية، مشيرًا إلى أن خبر وفاته خيم بالحزن والأسى على جميع العاملين بالإدارة التعليمية ومدرسته، الذين كانوا يتابعون حالته منذ الأيام الماضية، داعيًا الله أن يتغمده برحمته الواسعة.

وتوفيت طالبة بالثانوية العامة اليوم، بعد تعرضها لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية داخل لجنة امتحانية بمدرسة الشهيد إبراهيم صفا بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية.

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بلاغًا بوجود حالة طارئة داخل اللجنة، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى المدرسة، حيث جرى نقل الطالبة، وتدعى جنى هاني إبراهيم عبد الرحمن، إلى مستشفى فاقوس المركزي في محاولة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بتدهور حالتها الصحية.

وأكد مصدر مسئول أن امتحانات الثانوية العامة استمرت بصورة طبيعية داخل جميع اللجان، دون رصد أي معوقات أو شكاوى، بالتزامن مع اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

من جانبه، نعى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الطالبة جنى هاني إبراهيم عبد الرحمن، البالغة من العمر 18 عامًا، والتي توفيت أثناء أداء امتحان اللغة العربية، إثر تعرضها لتوقف مفاجئ في عضلة القلب داخل لجنة مدرسة الشهيد إبراهيم صفا بمدينة فاقوس.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الطالبة، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

كما أقدم طالب بالصف الثالث الإعدادي على التخلص من حياته عن طريق تناول حبه الغلة القاتلة بقرية الحوامدة التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية اثر مروره بأذمة نفسية.

وأكد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالشرقية ان الطلب تخلص من حياته بتناول قرص سام من الأقراص التي تستخدم في حفظ حبوب الغلال، بعد رسوبه في امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأكدوا أن الطالب يدعى "سعيد ع ب" بالصف الثالث الإعدادي وأقدم على تناول القرص السام بعد رسوبه في امتحانات الشهادة الإعدادية، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.