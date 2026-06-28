محافظ الجيزة: تمويل 53 مشروعًا توفر 1220فرصة عمل خلال 6 أشهر

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أنه تم تمويل عدد من المشروعات ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل أجهزة المحافظة لتحقيق رؤية الدولة بشأن رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين بيئة العمل والاستثمار.

وأوضح المحافظ أن المبادرة نجحت في تمويل ٥٣ مشروعًا بإجمالي مبالغ مُنصرفة بلغت ٢٧٬٢٢٥٬٠٠٠ جنيه مصري منذ بداية عام ٢٠٢٦ ما أسهم في توفير ١٢٢٠ فرصة عمل داخل نطاق المحافظة.



وأشار محافظ الجيزة إلى أن المبادرة تستهدف الشباب والأسر المنتجة والمرأة المعيلة بما يتيح لهم فرصًا حقيقية للبدء في تنفيذ مشروعاتهم أو تطوير أعمالهم من خلال القروض الميسرة بالتعاون مع البنوك والجهات التمويلية المعنية.

وفيما يتعلق بدعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا، أوضح المحافظ أن نسبة استفادة المرأة من مشروعات المبادرة بلغت ٤١٪ من إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها، حيث تم تنفيذ ٢٢ مشروعًا للسيدات من أهالي المحافظة مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الدعم اللازم لتمكين السيدات الراغبات في إقامة مشروعاتهن الخاصة من تنفيذها على أرض الواقع.