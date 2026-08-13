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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يغلق باب التعاقد مع جيمس إيتو ويحدد أولوياته في الميركاتو الصيفي

أشرف داري
أشرف داري
حمزة شعيب

حسم النادي الأهلي موقفه من التعاقد مع الكاميروني جيمس إيتو، لاعب وسط سيسكا صوفيا البلغاري، بعدما قررت إدارة النادي إغلاق ملف المفاوضات مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء قرار الأهلي بعد الاستقرار بشكل نهائي على قيد المغربي أشرف داري ضمن قائمة الفريق للموسم الجديد، وهو ما أدى إلى إعادة ترتيب قائمة اللاعبين الأجانب وتحديد الأولويات قبل غلق باب القيد.

وكانت إدارة الأهلي قد فتحت باب التفاوض مع جيمس إيتو خلال الفترة الماضية، في إطار البحث عن لاعب جديد لتدعيم خط وسط الفريق، إلا أن حسم موقف أشرف داري دفع النادي إلى التراجع عن استكمال الصفقة.

الأهلي يعيد ترتيب أولوياته

ويعمل الأهلي خلال الفترة الحالية على إعادة ترتيب احتياجات الفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، خاصة في ظل اكتمال عدد من مراكز الفريق بالعناصر الأجنبية.

وبعد صرف النظر عن ضم جيمس إيتو، يتجه الأهلي للاعتماد على لاعبي خط الوسط المتواجدين حاليًا ضمن صفوفه، مع التركيز على تدعيم المراكز الأخرى التي يرى الجهاز الفني أنها تحتاج إلى إضافات جديدة خلال الميركاتو الصيفي.

ويأتي ذلك ضمن خطة النادي لحسم ملف القائمة النهائية للفريق قبل غلق باب الانتقالات، بما يتناسب مع الاحتياجات الفنية للموسم الجديد.

النادي الأهلي الكاميروني جيمس إيتو سيسكا صوفيا البلغاري

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